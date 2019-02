Brielow

Schreck in der Abendstunde: Ein qualmender Kachelofen hat am Freitag gegen 19 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Passiert ist das Malheur in einer Wohnung in einem fast leerstehenden Mehrfamilienblock in der Hohenferchesarer Straße. Als ein Mieter seinen Ofen anheizen wollte, funktionierte offenbar der Rauchabzug über den Schornstein nicht. Der Qualm gelangte in die gesamte Wohnung. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Feuerwehrleute entfernen das qualmende Brennmaterial aus dem Ofen über ein Fenster. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zu einem ursprünglich gemeldeten Gebäudebrand kam es jedoch nicht. Unter Atemschutz drang ein Angriffstrupp in die Erdgeschosswohnung ein. Der unverletzt gebliebene Mieter hatte bereits alle Fenster geöffnet. Feuerwehrleute entdeckten schnell den Ursprung des Qualms und entnahmen das schwelende Brenngut aus dem Ofen. Danach konnte der Einsatz beendet werden. Alarmiert wurden unter anderem die Kameraden aus Brielow und Radewege. Auch die Brandenburger Berufsfeuerwehr war nach Brielow ausgerückt.

Von Frank Bürstenbinder