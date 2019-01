Brielow

Auf den ersten Blick hat sich in über 70 Jahren nicht viel geändert. Wer Brielow von Süden entgegen geht, hat immer noch einen freien Blick auf die Siedlungskante. Der Kirchturm grüßt den Wanderer, wenn er das letzte Waldstück hinter sich gelassen hat. Doch ein paar große Scheunen am Horizont sind verschwunden. Und goldenes Getreide wächst schon lange nicht mehr auf der heutigen Brachfläche vor dem Spennenbusch. Einen Vergleich zwischen gestern und heute erlaubt eine überraschende Schenkung, die Beetzsee-Bürgermeister Rainer Britzmann vor wenigen Tagen in Empfang nehmen durfte.

Bild kehrt zurück

Es handelt sich um ein Aquarell, das ein unbekannter Hobbymaler vermutlich im Kriegsjahr 1942 angefertigt hat. Dessen Rückführung nach Brielow begannt mit einem Anruf von Bärbel Doll aus dem oberbayerischen Puchheim. „Wollen Sie das Bild kostenlos haben?“, fragte die Dame das Gemeindeoberhaupt. Es sei Wunsch der Familie, dass es dahin zurückkehrt, wo es einst gemalt wurde. Bürgermeister Britzmann zögerte nicht lange. Nach dem er sich zunächst ein Foto schicken ließ, folgte die spannende Postsendung, deren Inhalt Britzmann den Gemeindevertretern auf ihrer jüngsten Sitzung nicht vorenthalten wollte.

Telegramm von Prinz Oskar von Preußen an Familie Palte in Brielow. Rainer Britzmann Quelle: JACQUELINE STEINER

Was hat es mit dem Heimatbild auf sich? Bärbel Doll stammt selbst nicht aus Brielow, gehört aber der entfernten Verwandschaft der einstigen Bauerngutsfamilie Palte (Hauptstraße 40) an. Aus deren Nachlass stammt das Aquarell. Die Paltes mussten ihr großzügiges Wohnhaus während der Inflation wegen Überschuldung zwangsversteigern lassen. Nachfolger war der Bauer Karl Gutte. Neben dem Gemälde tauchte ein weiteres interessantes Zeitdokument aus Brielow auf. Nämlich ein Telegramm aus der Zeit des Deutschen Reichs von Prinz Oskar von Preußen an Familie Palte, in dem sich der fünfte Sohn von Kaiser Wilhelm II. für die „freundlichen Wünsche“ bedankt.

Bescheinigung der Eheschließung für Otto Palte und Margarete Scheffler von 1923. Quelle: JACQUELINE STEINER

Doch warum gibt sich ein preußischer Prinz mit einem Brielower Bauern ab? Möglicherweise hat die Bekanntschaft etwas mit den Einquartierungen der kaiserlichen Armee 1910 im Dorf zu tun. Am 19. und 20. September nahmen nämlich Prinz Oskar von Preußen und Prinz Georg von Griechenland in Brielow Quartier – möglicherweise auf dem Hof der gastfreundlichen Paltes. Bürgermeister Rainer Britzmann will das Telegramm zusammen mit einer Eheschließungsbestätigung von 1923 über Otto Palte und Margarete Scheffler an die Radeweger Ortschronistin Gerda Arndt zu weiteren Forschungszwecken übergeben. Das Aquarell soll einen Rahmen erhalten und einen Platz im Bürgermeisterbüro in Brielow finden.

Von Frank Bürstenbinder