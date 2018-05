Kützkow

Piggeldy und Frederick liegen in der Sonne. Erna Lange streicht den beiden Husumer Schweinen, auch Dänische Protestschweine genannt, mit der Hand über das rotbunte Borstenkleid. Eine Zuwendung, die die beiden Neuzugänge auf dem Kützkower Erlebnishof wohlwollend über sich ergehen lassen. Dritter im Bunde ist Tiramisu. Ein Wildschweinmischling, der das Trio aus kastrierten Ebern perfekt macht.

„Na, meine Dicken. Ausgeschlafen?“, fragt die Hausherrin ihre drei Schweine, die für eine lange Nachtruhe bekannt sind. Schließlich ackern sie den ganzen Tag. Mit den Schnauzen pflügen die Tiere auf der Suche nach Wurzelknollen, Würmern und Engerlingen ihre Koppel regelrecht durch. Jeder Grasbatzen wird umgedreht. Einmal am Tag gibt es Futter. Dann kommen Getreideschrot, Futterkartoffeln oder Spargelschalen in den Trog.

Landpartie in Sicht Das Rotbunte Husumer Schwein wurde zu Beginn des 20. Jahrhundert zum politischen Symbol. Es wurde für die dänische Minderheit in Nordfriesland zum Ersatz für die dänische Nationalflagge, die sie nicht zeigen durfte. So jedenfalls die Legende. Der Erlebnishof Kützkow befindet sich am Ende des Dorfes vom Fähranleger aus gesehen. Mittelpunkt ist die Gaststätte „Zum Nussbaum“. Es gibt Tierhaltung, Camping und Hofladen. Ein Kneipppfad steht vor seiner Wiedereröffnung. Die Brandenburger Landpartie findet am 9. und 10. Juni statt. Die Eröffnung ist um 10 Uhr im Biohof zum Mühlenberg in Trechwitz. Mit dabei auch der Vielfruchthof Mötzow, Otto Schmücker (Glienecke), Forellenhof Rottstock und Hewen Hof Deetz.

Mit den Schweinen betritt die Kützkower Familie Lange Neuland. Mit Hühnern, Straußenvögeln und Zebus sammelten die Betreiber des Erlebnishofes über Jahre ihre Erfahrungen. Die Tiere sind Besuchermagneten sowie Eier- und Fleischlieferanten zugleich. Davon können sich Besucher in der hofeigenen Gaststätte „Zum Nussbaum“ und im Hofladen überzeugen.

Regionale Produkte vom Hof

Zu den regionalen Produkten, die der Erlebnishof anbietet, gehört die von Natur aus extrem magere Straußenwurst, der bei Bedarf vom Fleischer Fett zugeführt wird. „Dafür haben wir bisher Fleisch aus der Großviehhaltung zugekauft. Künftig wird das mit eigenen Schweinen nicht mehr nötig sein“, berichtet Junior-Chef Jan Lange, Sohn von Mutter Erna.

Für seine Straußenzucht ist der Erlebnishof Kützkow überregional bekannt. Quelle: JACQUELINE STEINER

Das Schicksal der drei Kützkower Schweine ist also vorhersehbar. Geschlachtet wird erst wieder im Winter. Drei Absetzer werden Langes bis dahin wieder zugekauft haben. „Wir wollen ja keine Zucht aufbauen, sondern nur einen weiteren Bogen zur regionalen Selbstversorgung schlagen“, erklärt Erna Lange die Anschaffung der Schweine. Ohne Bürokratie ging das nicht ab.

Doppelte Einzäunung

In Zeiten der vor Deutschlands Toren grassierenden Afrikanischen Schweinegrippe hielt es die Veterinärbehörde des Landkreises für keine gute Idee eine Freiland-Schweinehaltung anzumelden. Entsprechend hoch fielen die Auflagen aus. Keinem Tier darf es von außen gelingen, in die Koppel einzudringen. Erst recht nicht Wildschweinen, die das Virus der Tierseuche in sich tragen könnten. Ein doppelter Zaun, Stromlitzen und eine Desinfektionsschleuse gehören zum Aufwand, den der Erlebnishof für drei Borstenviecher betreiben muss.

Das Rotbunte Husumer Schwein (l.) gehört zu den seltenen Hausschweinrassen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Eine gute Gelegenheit mit den Langes über ihre Tierhaltung ins Gespräch zu kommen, bietet sich bei der Brandenburger Landpartie am 9. und 10. Juni, wenn die Betreiber ihren Hof samt Gastronomie von 10 bis 17 Uhr öffnen. Stündlich gibt es Führungen, die an Straußen, Zebus und den drei Schweinen vorbeiführt. Pünktlich zur Landpartie wird bei den großen Laufvögeln und bei den Sussex-Hühnern Nachwuchs erwartet.

Kneipppfad vor der Wiedereröffnung

„Wir freuen uns auf die Landpartie, um den Besuchern eine artgerechte Tierhaltung zeigen zu können. Diese dient zwar am Ende der menschlichen Ernährung. Doch bis zur Schlachtung haben alle Tiere bei uns ein glückliches Leben geführt“, ist Jan Lange überzeugt.

In Nachbarschaft der eingekoppelten Weiden befindet sich der von der Familie übernommene Kneipppfad, der bis zur Landpartie wieder seinen Namen verdienen soll. Die letzten Reparaturarbeiten laufen gerade. Spätestens zum 9. Juni soll das Pendant zum Bahnitzer Kneipppfad wieder für Besucher geöffnet werden. Neu auf dem Erlebnishof ist nicht nur die Anwesenheit von Tiramisu, Piggeldy und Frederick. Der Ferienimmobilienvermieter Novasol hat Kützkow zum Stützpunkt für Bungalow- und Charterboote erkoren.

Von Frank Bürstenbinder