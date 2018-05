Brielow

Der Turm steht fest. Aus dem Dachgebälk des Kirchenschiffes ist der Hausschwamm vertrieben. Die Klinker der Fassade leuchten rot, wie im Erbauungsjahr 1873. Und in der Apsis ist die graue Latex-Farbe aus DDR-Zeiten farbenfrohen Marmor-Imitaten gewichen. Nur für das Taufbecken, aus dem am Pfingstsonntag die kleine Henrike Johanna Lehmann als erstes Kind nach der Kirchensanierung mit Beetzseewasser in die christliche Gemeinde aufgenommen wurde, ist noch Geld nötig.

Ein historisches Ensemble Die Sanierung der Brielower Kirche vollzog sich in vier Bauabschnitten. Zunächst war der barocke Westturm a der Reihe (2007). Es folgte das Traggerüst für das Dach (2009/10), die Fassade (2012) und die Apsis (2017). Die Kirche besitzt einen barrierefreien Eingang. Mit der 450 Jahre alten Schwedenlinde und der ehemaligen Dorfschule bildet die Kirche ein Ensemble. Auf dem Nachbargrundstück entstand 2017/18 die neue Kita, die mit Teilen ihrer Fassade die historische Architektur aufnimmt. Die Brielower Kirche steht allen Menschen offen. Nicht nur zu den Gottesdiensten, sondern auch zu Konzerten, Lesungen und weltlichen Trauerfeiern. Der Festgottesdienst wurde von Andreas Patzwald an der Orgel begleitet. Anschließend kam es unter der Schwedenlinde zu einem gemütlichem Beisammensein.

„Da ist nämlich der Holzwurm drin“, erklärte Pfarrerin Johanna Martina Rief der Festgemeinde vor dem mit Kerzen, Blumen, einem Kruzifix und einem feuerroten Behang geschmückten Altar. Die Seelsorgerin dankte beim Sprengelgottesdienst ausdrücklich dem Brielower Kirchenförderverein und ihrer Vorsitzenden Elisabeth Elsner für das Engagement bei der Rettung des Gotteshauses. Für den Verein gibt es auch nach der rund 300 000 Euro teuren Restaurierung keinen Grund sich aufzulösen. Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen bleiben ein Schwerpunkt der künftigen Vereinsarbeit.

Dank an die Retter

„Wir wollen keine Kirchen verkaufen oder verfallen lassen. Doch dieses Ziel schaffen wir nicht allein. Kirchengemeinden brauchen Fördervereine mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement. Und sie haben es geschafft“, würdigte Superintendent Thomas Wisch die jahrelangen Bemühungen für den Erhalt der Brielower Kirche.

Die Schwedenlinde vor dem Nordportal der Kirche. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das im neoromanischen Stil errichtete Gotteshaus gehört zu den insgesamt 165 Kirchen im Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg. Die Kirchen würden von der Beständigkeit im Leben zeugen, sagte Wisch, der mit der Festgemeinde einen kleinen Exkurs in die Kirchenarchitektur unternahm. „Was ist eine Apsis? “, fragte der Superintendent, um anschließend die griechische Herkunft des Wortes zu erläutern, das für eine große Nische mit Gewölbe steht. Auch die von der Ketzürer Restaurierungsfirma Jacob neu ausgemalte Apsis in Brielow ist nach Osten ausgerichtet, weil der Sonnenaufgang für Christus, den Auferstandenen, steht.

Erinnerung an ersten Arbeitseinsatz

Bürgermeister Rainer Britzmann erinnerte in seinen Rede vor der Festgemeinde an den 12. Mai 2005, als sich 16 Männer und Frauen zu einem Förderverein zusammenschlossen. Zu den ersten Arbeitseinsätzen gehörte die Befreiung des Kirchenschiffes aus der Umklammerung unzähliger Efeuarme. Erst nach und nach im Rahmen eines Sanierungskonzeptes unter fachlicher Führung des Brandenburger Architekturbüro Fleege + Oeser wurde das ganze Ausmaß der Schäden aufgenommen und dokumentiert.

Die Brielower Kirche ist wieder standsicher. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Dank des Fördervereins Alte Kirchen Berlin-Brandenburg konnten wir mit 2500 Euro an den Start gehen. Mit Hilfe vieler Institutionen und privater Spender wurden daraus am Ende 300 000 Euro“, berichtete Britzmann nicht ohne Stolz. Britzmann gehört selbst dem Förderverein an. Er dankte neben der Vorsitzenden auch der Kirchengemeinde, die die Aktivitäten des Vereins stets unterstützte – auch mit Eigenmitteln. Geld gab es ebenso vom Bund, vom Land sowie der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises. Auch die Brandenburger Rotarier und die MBS haben sich an der Erhaltung des Kirchenbaus beteiligt.

Von Frank Bürstenbinder