Wiesenburg/Brielow

Einen Monat vor der beabsichtigten Schließung der Drahtziehereien in Brielow und Wiesenburg wird die Hoffnung auf langfristige Perspektiven geringer.

Nach Aussage des Betriebsratsvorsitzenden Marco Hauer habe es aber Interessenbekundungen sowohl für die beiden Werke zusammen als auch für die einzelnen Standorte gegeben, um die Schweißdrahtproduktion dort jeweils fortführen zu können. Es ist jedoch unklar, ob daraus Angebote für eine Übernahme an den US-Konzern Lincoln Electric gegangen sind.

Dessen Führung hat lediglich ein Jahr nach dem Erwerb der Drahtwerke aus der Air-Liquide-Gruppe angekündigt, die Herstellung von jährlich etwa 20 000 Tonnen Schweißdraht für Maschinen-, Schiff- und Autobau ab 15. Juli nur noch im europäischen Ausland erledigen zu wollen.

Mit der Schließung der beiden Standorte im Kreis Potsdam-Mittelmark müssten mehr als 80 Beschäftigte im Sommer den Gang in die Arbeitslosigkeit antreten. Dabei hat das Unternehmen hierzulande seit Jahren profitabel gearbeitet. Freilich wurde schon seit der Insolvenz 1998 nicht mehr in die Maschinen und Anlagen investiert, sondern alles auf Verschleiß gefahren.

Aktuell 10 000 Tonnen Die Drahtzieherei Wiesenburg kann in diesem Jahr auf ihr 60-jähriges Bestehen zurückblicken. 360 Mitarbeiter wurden dort End der 80er-Jahre gezählt, die 23 000 Tonnen Schweißdraht pro Jahr (auch für das nichtsozialistische Ausland) herstellten, dazu Konsumgüter wie Maschendrahtzäune, Gartenstühle etc. Aktuell beträgt die Jahresmenge je Standort etwa 10 000 Tonnen.

Gleichwohl stimmen Quantität und Qualität nach wie vor. „Die Erzeugnisse haben einen guten Ruf und sind gefragt“, sagt Marco Hauer. „Deshalb kann ausschließlich der Fortbestand das Ziel der Bemühungen sein“, sagt der Arbeitnehmervertreter.

Marco Beckendorf (Die Linke), Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, war eigener Aussage nach mehrmals an seiner Seite, als – wie er bestätigt – potenzielle Investoren das kommunale Gelände dieser Tage in Augenschein genommen haben.

Ob es tatsächlich entsprechende Offerten gibt und Verhandlungen über eine Veräußerung darüber überhaupt in Betracht kämen, wollte das Unternehmen auf MAZ-Nachfrage allerdings nicht beantworten. Begründet haben die Amerikaner ihren Rückzug damit, dass der Markt für Schweißzusatzwerkstoffe in Europa nicht wächst und in Großbritannien, Italien und Frankreich effektiver produziert wird. Fraglich, ob und zu welchen Bedingungen die Produktionsstätten einem möglichen Mitbewerber übertragen werden.

Obwohl die Frist nun immer kürzer wird, sind laut Marco Hauer noch fast alle Kollegen bei der Arbeit. Sie erledigen die bestehenden Aufträge. Derweil Geschäftsführer Jan Guerts in der vergangenen Woche vor Ort gewesen ist und einen ersten Vorschlag für den Sozialplan vorgelegt.

Dem Vernehmen nach hat die Chefetage rund 3,2 Millionen Euro geboten, um im Fall der Entlassung dann Abfindungen an die häufig langjährigen zu Mitarbeiter auszuzahlen. „Das entspricht ebenfalls bei weitem nicht unseren Vorstellungen“, heißt es vom Betriebsrat. Indes hat Lincoln Electric auf die Vertraulichkeit dieser Gespräche verwiesen und wollte dazu keine Stellung nehmen.

Marco Beckendorf hat ohnehin andere Ziele. Denn womöglich gibt es für die Betroffenen individuell Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt.

Doch will der Rathauschef die Jobs und mithin den Gewerbesteuerzahler im Dorf erhalten, nachdem bereits 2017 mit der Fläming-Quellen-GmbH ein bedeutender Arbeitgeber der Marktbereinigung zum Opfer gefallen war.

Von René Gaffron