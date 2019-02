Butzow

Ein Dreschkasten-Oldie aus Ragösen, zwei alte Drillmaschinen aus Oberjünne und Radewege. Das sind die ersten historischen Gerätschaften, die den Grundstock für ein neues Vorhaben des Fördervereins Butzower Dorfkern bilden. „Mittelfristig wollen wir auf dem Hof des Dorfgemeinschaftshauses ein Freilichtmuseum aufbauen“, kündigte Vorsitzender Bernhard Weise beim Neujahrsempfang an. Er dankte den Gästen, darunter auch Vertreter aus Gortz und Ketzür, für ihre Unterstützung des Vereinslebens.

Für die Nachwelt

Bis es so weit ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Derzeit werden Exponate aus allen Bereichen des ländlichen Lebens zusammengetragen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Zum Schutz der Sammlung soll ein zum Grundstück gehörendes Stallgebäude mit einem Schleppdach ergänzt werden. Die Fläche selbst erhält eine Pflasterung aus Granitsteinen. Wer noch etwas für die künftige Ausstellung beitragen möchte, wird bei den Initiatoren auf offene Ohren stoßen.

Geschichtenabend im Butzower Dorfgemeinschaftshaus. Quelle: Christine Lummert

Zeitlich nahe ist dagegen der bevorstehende Umbau der Alten Schule zu einem Dorfgemeinschaftshaus, das heutigen Anforderungen an Barrierefreiheit, Sanitäranlagen und flexibler Raumgestaltung entspricht. „Es gibt die berechtigte Hoffnung, dass wir im Frühjahr mit den Bauarbeiten beginnen können“, berichtete Vorstandsmitglied Dirk Lange. Von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havelland gibt es bereits ein positives Votum für eine Förderung aus dem EU-Topf für die ländliche Entwicklung.

Bernhard Weise ist Vorsitzender des Fördervereins Butzower Dorfkern. Quelle: Christine Lummert

Vorangekommen ist der Förderverein mit den Sanierungsarbeiten im Innern der bereits vor dem Verfall geretteten Dorfkirche. Mit Fördermitteln und Eigengeld wurden im vergangenen Jahr die Orgelempore, das erste Deckenfach und der Treppenaufgang restauriert. Damit konnte die ausgelagerte Orgel wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren. Die fast 60 Jahre alte elektrische Anlage in der Kirche wich vollständig einer Neuinstallation. Seit dem Jahreswechsel zeigt die Kirchturmuhr wieder zuverlässig die Zeit an. Insgesamt wurden 50 000 Euro ausgegeben.

Erweitert hat der Verein seine in der Satzung verankerten Ziele. Lag der Schwerpunkt ursprünglich auf das denkmalpflegerische Engagement zum Erhalt der Kirche und verschiedener Anlagen im Dorfkern, nimmt nun die Heimatpflege einen immer größeren Bereich ein. Das zeigt sich zum Beispiel bei den Butzower Dorfspaziergängen. Seit dem vergangenen Jahr erinnert eine Tafel an die Geschichte der Friedhofseiche. Auch gehört der Förderverein zu den Initiatoren von Arbeitseinsätzen, dem Fest der Vereine, der Dorfweihnacht und anderen Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft. Beim Türmetag sind die organisierten Butzower ebenso dabei, wie beim Mitsommerfest.

Von Frank Bürstenbinder