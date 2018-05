Päwesin

Für den seit 18 Jahren mit seiner Familie in Päwesin lebenden Pianisten Frank Wasser dürfte bald ein Traum in Erfüllung gehen. Der Erfinder der Havelländischen Musikfestspiele möchte eine auf seinem Hof in der Fischerstraße stehende Scheune zu einem Konzert- und Veranstaltungsraum umbauen. Dabei kann Wasser mit Zuschüssen aus dem Topf der ländlichen Entwicklung rechnen. Die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havelland hat bereits ein positives Votum für eine Förderung abgegeben.

Gemeinde bietet Stellplätze an

Auf ihrer jüngsten Sitzung stimmten auch die Päwesiner Gemeindevertreter einstimmig für das Vorhaben. Wie das Amt Beetzsee sieht allerdings auch die Kommune ein Problem – die Parkmöglichkeiten. Gäste sollen ihre Autos wegen der engen Fischerstraße auf dem kommunalen Bauhofgrundstück in der Schulstraße abstellen, wie es bereits bei größeren Veranstaltungen üblich ist, um die Ortslage zu entlasten. „Es ist dann Aufgabe des Veranstalters, dass die Fischerstraße nur für Anwohner frei bleibt“, sagte Bürgermeister Hubertus Kühne. Grundsätzlich unterstütze er die Bemühungen in Päwesin neue touristische Höhepunkte zu schaffen, so der Bürgermeister. „Die Fischerstraße müsste bei Veranstaltungen ein Parkverbot bekommen“, meinte Joachim Pelz.

Musik und Lesungen

Familie Wasser zeigte Verständnis für die Bedenken und sicherte volle Unterstützung zu. Im Jahr sollen auf ihrem Hof acht bis zehn Veranstaltungen mit maximal 98 Personen stattfinden. „Dabei rechnen wir mir rund 50 Autos, die zu den kommunalen Stellplätzen geleitet werden“, versicherte Frank Wasser. So ist es bereits Praxis bei den bislang einmal jährlich unter freiem Himmel stattfindenden Hofkonzerten der Havelländischen Musikfestspiele. Dann werden bei Wassers immerhin bis zu 200 Besucher erwartet. Vorgesehen im neuen Konzertraum sind vor allem Kammermusik, aber auch Lesungen, Puppenbühne und Aufführungen für Kinder.

Von Frank Bürstenbinder