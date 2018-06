Radewege

Das 3. Radeweger Dorffest an der Feuerwehr hat am Samstagnachmittag und -abend für eine wunderbare Stimmung gesorgt. Der Hitze trotzten die Besucher und ebenso die Kinder der Radeweger Grundschule, die Aufführungen für das Fest einstudiert hatten. „Schönes Wetter und die Kinder haben viel Spaß“, schwärmte eine Besucherin. „Die Kinder können zeigen, was sie einstudiert haben“, meinte eine weitere.

Auch die Beetzseeknirpse der Kita in Radewege zeigten eine Aufführung. Die hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad am Nachmittag schreckten die Gäste bei weitem nicht, im Gegenteil: „Perfektes Wetter für ein Fest“, sagte ein gutgelaunter Besucher, der das Getümmel genoss.

Spaß und gute Laune für jede Altersgruppe

Auch für die kleinen Gäste hatten die Organisatoren einiges aufgefahren: Hüpfburg, Spielekiste, Schminken und Feuerwehrrundfahrten sorgten für großes Kindervergnügen.

Zur Galerie Das 3. Radeweger Dorffest hat Hunderte Besucher angezogen.

Bis in die fast tropisch laue Nacht hinein steppte der Bär in Radewege. Weit über den Beetzsee schallte die gute Feststimmung und die Musik der Zwei-Mann-Band Chili, die aus Berlin angereist war. Die Besucher tanzten und erst eine Stunde nach Mitternacht gingen die letzten Gäste nach Hause.

32 selbstgebackene Kuchen für die Kaffeetafel

Das Dorffest zu organisieren, war ein Gemeinschaftswerk vieler. Die Vereine machten ebenso mit wie Schule und Kita, viele Ehrenamtliche, der Ortsbeirat mit Ortsvorsteherin Corinna Breite und die Vereine in Radewege. So stärkt ein solches Fest auch das Gemeinschaftsgefühl im Ort. Der Festplatz an der Feuerwehr war schon bald nach der Eröffnung um 14 Uhr gut gefüllt. Eine Tafel mit 32 selbstgebackenen Kuchen sorgte für Stärkung, dazu gab es Kaffee und kalte Getränke. Die Akrobaten der Sportfreunde Brandenburg 94 trugen mit ihrer Darbietung ebenso zum Gelingen bei. Paul Pribberow bot Malen und Zeichnen, ein DJ sorgte für die passende gute Laune.

Fast monatlich hatte sich zuvor das Festkomitee getroffen. Zehn Personen gehörten nach Angaben von Ortsvorsteherin Corinna Breite zum harten Kern. Doch viele dutzend weitere Radeweger halfen beim Gelingen des Festes. Dabei waren unter anderem die Landfrauen, dieder Sportverein, Der Kirchendachverein und natürlich die Feuerwehr. „Wir haben alle ins Boot geholt und versucht, niemanden außen vor zu lassen“, berichtete Corinna Breite. „Jeder hat seine Ideen verwirklichen können.“ Nächstes Jahr feiert das Dorf wieder sein Fest.

Von Marion von Imhoff