Briest

Die Feierabendruhe in Briest fand am Montagabend ein jähes Ende. Aus bislang unbekannten Gründen ist gegen 19 Uhr in einer Stichstraße links der Landesstraße aus Richtung Brandenburg ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen war von dem Brand ein Bungalow mit Nebengelass betroffen. Brandgeruch lag über dem Dorf an der Havel.

Wohl niemand verletzt

Als die Feuerwehren aus mehreren Teilen der Stadt Havelsee am Brandort eintrafen, brannten die Aufbauten bereits in voller Ausdehnung. Feuerwehrleute leuchteten den Einsatzort ab, Wasserstrecken wurden aufgebaut. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Soweit bisher bekannt ist, wurden keine Menschen verletzt. Verkehrsteilnehmer müssen auf der Landesstraße 962 in Briest mit Behinderungen rechnen.

Von Frank Bürstenbinder