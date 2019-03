Brielow

Wer zu Bärbel Saemann kommt, will lesen. Das ist seit 14 Jahren so. Damals übernahm die Brielowerin die Leitung der Gemeindebibliothek. Rund 1000 Bücher standen in den Regalen, inzwischen hat sich der Bestand vervierfacht. „Bitte keine Bücher vor der Tür abstellen“, ist an der Eingangstür zu lesen.

Privatleute haben gerne ihre privaten Sammlungen der Allgemeinheit überlassen. „Ich kann beim besten Willen nichts mehr annehmen. Der Platz ist knapp geworden“, berichtet Bärbel Saemann, die dankend ablehnen muss, wenn wieder einmal eine Bücherspende angekündigt wird.

Zum 1. April ist Schluss

Auf die Entwicklung des Bestandes, die auch auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Beetzsee bei Neuerwerbungen zurückzuführen ist, blickt die ehrenamtliche Bibliothekarin mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück.

Viele Bücher sind mit schönen Erinnerungen verbunden. Entweder an eigene Lesestunden oder an die vielen Kommentare der Nutzer, die einen Roman im Dorf schon mal zum Bestseller gemacht haben. Ein klein wenig traurig ist Bärbel Saemann, weil sie in wenigen Tagen das Kapitel Bibliothek für sich schließen wird. Zum 1. April gibt sie die Leitung ab.

Bärbel Saemann in der Brielower Gemeindebibliothek. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Mir hat es Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt 75. Es wird Zeit für einen jüngeren Nachfolger“, findet Bärbel Saemann, die in ihrer Freizeit die Brielower Landfrauen anführt. Bei den monatlichen Treffen kommt auch in Zukunft keine Langeweile auf. Ehrenamtliche Bibliothekarin zu sein, bedeutete auch immer Verpflichtung.

Jeden Mittwochnachmittag schloss sie den Raum zum Reich der Bücher für zwei Stunden auf. Im Monat kamen 25 bis 30 Besucher vorbei, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Über die Jahre wurden es weniger Nutzer. Lediglich zwei Männer sind darunter und nur noch ganz wenige Schulkinder.

Auswahl ist groß

An der Auswahl kann das zurückgehende Interesse nicht liegen. Alles was gewünscht wird, lässt sich über den Austauschdienst der in Lehnin ansässigen Kreisbibliothek beschaffen.

Mit einem kleinen Budget von der Kommune konnte Bärbel Saemann sogar selbst Bücher erwerben. „Bücher sind teuer geworden, da ist eine Bibliothek eine tolle Alternative“, findet die Brielowerin. Neue Medien sucht man in der Ausleihstation in der Hauptstraße allerdings vergeblich.

Die letzten DVD’s wurden vor ein paar Jahren nachgefragt. Verwaltet wird die Bücherei, von der die große Öffentlichkeit kaum Notiz nimmt, immer noch mit Karteikarten.

Bürgermeister Rainer Britzmann. Quelle: jast

Bärbel Saemann, die natürlich gerne selbst ein Buch in die Hände nimmt, hat es inzwischen aufgegeben, die neuesten Bestände systematisch nach den Autoren zu ordnen. Der Platz reicht einfach nicht mehr.

Bis unter die Decke sind die Regale gefüllt. Erste Bücher liegen bereits quer auf den einsortierten Bänden. Zwar gab es vor einigen Jahren eine kleine bauliche Erweiterung der Räumlichkeiten, doch das Ende der Fahnenstange ist längst wieder erreicht.

Inzwischen ist klar, dass der Gang von Bärbel Saemann in den Ruhestand nicht das Ende der Brielower Bibliothek bedeutet. Wie Bürgermeister Rainer Britzmann mitteilte, wird Karola Heinert ab 1. April die Nachfolge antreten. Allerdings soll die Einrichtung dann nur noch jeden zweiten Mittwoch im Monat geöffnet sein.

Von Frank Bürstenbinder