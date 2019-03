Pritzerbe

In die frühere Bäckerei Schugardt in Pritzerbe zieht eventuell eine Thonke-Filiale. „Wir sind mit der Bäckerei Schugardt im Gespräch, bisher ohne Entscheidung“, sagte Antje Thonke der MAZ. Antje Schugardt würde es begrüßen, wenn Thonke das Ladengeschäft wieder mit Leben erfüllte. Zum Ladengeschäft gehört auch ein Café mit 18 Plätzen.

Am 18. Februar besuchte ein Projektteam der Fliedners Lafim-Diakonie die Bäckerei. Mit dabei war nach Angaben von Sprecherin Silvia Grimmsmann auch Geschäftsbereichsleiter Nico Vogel, soziale Fachdienste, Integrationsexperten und andere Vertreter der Leitung. Für Lafim wäre die Bäckerei als Integrationsbetrieb denkbar. „Fliedners Wunsch war es, den Bäckereibetrieb in eine neue Form zu überführen“, die Rede ist von einer Lehrbäckerei. „Am 21. Februar kam es vonseiten der Familie Schugardt zur Ablehnung einer weiteren Zusammenarbeit“, so Grimmsmann.

Dieser Zettel hängt am Fenster der früheren Bäckerei Schugardt, die in Insolvenz gegangen ist Quelle: Marion von Imhoff

Antje Schugardt bestätigt das. Da Fliedners die Räume behindertengerecht umbauen wollte, hätte sich die Familie dagegen entschieden. Die Bäckerei Schugardt ist in Insolvenz gegangen. Das Gebäude der Bäckerei in Pritzerbe, die im Februar schloss, gehört der Mutter von Antje Schugardt.

Antje Schugardt fängt nun als angestellte Konditormeisterin im Martha-Piter-Heim an.

Von Marion von Imhoff