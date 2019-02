Brielow

Der Jugendklub ist schon drin. Landfrauen, Senioren und der Sitz des künftigen Familienzentrums für das Amt Beetzsee sollen in die ehemalige Kita folgen. Doch so weit ist es noch nicht. Der Brielower Ortsbeirat hat sich zunächst mit dem Bauauschuss der Gemeinde Beetzsee über die Raumaufteilung und damit verbundene Baumaßnahmen verständigt. Rund 150 000 Euro stehen im Haushalt der Kommune für die Ertüchtigung des 1892 als Dorfschule errichteten Ziegelbaus zu einem Bürgerhaus zur Verfügung.

Durchbruch verbindet zwei Räume

„Der Aufwand soll überschaubar bleiben. Wir bauen deshalb keine Duschen für Sportgruppen ein“, erklärte Beetzsee-Bürgermeister Rainer Britzmann in der aktuellen Aussprache über vier Ausbauvarianten, die Planerin Ulrike Kämmerer der Kommune vorgelegt hatte. Über den größten Raum im rechten Teil des Erdgeschosses konnten sich die Abgeordneten zügig verständigen. Dort soll aus zwei ehemaligen Gruppenräumen mittels eines „möglichst breiten Durchbruchs“ ein 96 Quadratmeter großer Mulitfunktionsraum entstehen.

Bürgermeister Rainer Britzmann Quelle: JACQUELINE STEINER

Im größten Raum des künftigen Bürgerhauses können die Senioren ihre Gymnastikstunden abhalten, die derzeit im Pfarrhaus stattfinden. Dort ist auch Platz für Zusammenkünfte und Beschäftigungen aller Art samt privater Feierlichkeiten. Nähere Einzelheiten zur Nutzung des Multifunktionsraumes werden später in einer Satzung geregelt.

Nach einiger Diskussion steht so gut wie fest, dass die Brielower Ortsgruppe der Landfrauen den einstigen Krippenanbau (36 Quadratmeter) als ihr dauerhaftes Domizil beziehen kann. Die Senioren nutzen dagegen für ihre Veranstaltungen den Multifunktionsraum. Ein freier Raum zur Hofseite kann als Lager für Mobilar genutzt werden, sollte der große Raum für den Seniorensport beräumt werden müssen. Komplett umgebaut werden muss die Toilettenanlage samt Behinderten-WC. Rollstuhlfahrer kommen künftig über einen Lift, der außen am Gebäude installiert wird, in das Bürgerhaus.

Jugendklub in drei Räumen

Im Obergeschoss sind drei Räume auf der rechten Seite dem Jugendklub vorbehalten. Ein weiterer Raum soll dem Familienzentrum des Amtes Beetzsee als Büro dienen. „Das Familienzentrum ist ansonsten als mobile Einrichtung geplant,. Die Leistungen werden an verschiedenen Orten angeboten. Details müssen mit dem künftigen Träger noch abgesprochen werden“, informierte Amtsdirektor Guido Müller. Auf der linken Seite wird es Abstellräume, einen Wickelraum sowie Küche und Sanitärräume geben.

Gemeindevertreter Manfred Gorecki Quelle: Frank Bürstenbinder

Zu einem Schlagabtausch mit Manfred Gorecki kam es, als Bürgermeister Britzmann ankündigte, umgehend mit der malermäßigen Renovierung der Jugendklubräume beginnen zu wollen. Gorecki lehnte die Arbeiten ab, so lange nicht die eigentlichen Umbauarbeiten an Wänden und Türen im Hause abgeschlossen sind. Bürgermeister Britzmann hält die Sorge wegen möglicher Staubentwicklung für unbegründet. Er wolle die Jugendlichen nicht im jetzigen Zustand sitzen lassen, so der Bürgermeister. Nun wird dieses umstrittene Thema zu einem gesonderten Tagesordnungspunkt bei der Gemeindevertretersitzung am 13. Februar.

Von Frank Bürstenbinder