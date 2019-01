Päwesin

Sie gehörte zu den schillernden Persönlichkeiten der Brandenburger Sozialdemokratie. Jetzt hat die in Päwesin lebende Lisa Price der Partei den Rücken gekehrt. „Mein Austritt ist kein plötzlicher Entschluss. Ich habe lange mit mir gehadert. Partei sein heißt, Partei ergreifen und für Interessen in der Gesellschaft einzustehen, aber auch Partei gegen Interessen anderer zu ergreifen. All das schien mir in der SPD nicht mehr möglich“, sagte die selbstständige Unternehmerin der MAZ.

Gemeindevertreterin in Päwesin

Unter der Flagge der SPD gelang Price vor fünf Jahren der Einzug in die Päwesiner Gemeindevertretung. Ob sie sich zur Kommunalwahl am 26. Mai unter anderen Vorzeichen zur Wahl stellen wird, ließ sie am Montag offen. Auf jeden Fall wolle sie sich auch weiterhin für die Interessen der Bürger einsetzen. In Brandenburg müsse noch vieles besser werden, so die Gemeindevertreterin.

Am Ende ausschlaggebend für ihren SPD-Austritt sei die verlorene Kandidatenkür ihrer Partei zur Landtagswahl 2019 in Lehnin gewesen, so Price. Ihr Traum von einer Landtagskandidatur für den Wahlkreis 16 scheiterte bekanntlich an Udo Wernitz und seinen 30 Unterstützern. Nur fünf Stimmen entfielen im November auf die Päwesinerin, die bis zu ihrem Austritt dem Ortsverein Groß Kreutz-Deetz angehörte.

Vorwürfe an die Genosssen

Lisa Price trat vor sieben Jahren in die SPD ein. Heute spart sie nicht mit Vorwürfen an die eigenen Genossen. Diese würden sich gegenseitig schaden und in Hinterzimmern Deals abkaspern. Von Solidarität gebe es keine Spur, schreibt die Päwesinerin in einer Erklärung an die Öffentlichkeit. Die SPD sei eine Partei der Beliebigkeit geworden. Als ein Beispiel führte die Price auf Nachfrage der MAZ die abgeblasene Kreisgebietsreform an. „Von daher habe ich traurig aber bestimmt Abschied von der Partei genommen“, heißt es weiter.

Unglaublich: Ihr Parteibuch kann Lisa Price nicht zurückgeben. Dieses ist ihr auch nach siebenjähriger Mitgliedschaft und mehrmaliger Erinnerung nie überreicht worden.

Von Frank Bürstenbinder