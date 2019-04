Roskow

Gemeindearbeiter haben sie gebaut und bepflanzt – die Blumenkübel für Roskow, Weseram und Lünow. Insgesamt 15 Kästen wurden aus Holz gezimmert und mit einer Mörteltuppe als Einsatz für die Pflanzen versehen. Mit Hornveilchen, Primeln und Stiefmütterchen blühen die Ortsteile auf. Doch die vom Roskower Bürgermeister Thomas Schulz ausgerufene Frühlingsoffensive weckt Begehrlichkeiten – und zwar bei Ganoven.

Drei Blumenkübel verschwunden

In Weseram musste Gemeindearbeiter René Bölke schon am ersten Morgen nach dem Aufstellen den Diebstahl von drei Blumenkübeln melden. Verschwunden waren die frühlingsbunten Inseln vor dem Ärztehaus und in der Dorfmitte, wo die Verkaufswagen Station machen. „Wir sind traurig und wütend zugleich über die Missachtung der Arbeit unserer Bürger. Die Bemühungen, unseren Dörfern zu einem schöneren Ortsbild zu verhelfen, haben mit dem Diebstahl leider einen Rückschlag erlitten. Wenn es die Zeit erlaubt, werden die Gemeindearbeiter ein paar Kübel nachbauen“, sagte Bürgermeister Schulz der MAZ.

Roskows Gemeindearbeiter kümmern sich um saubere Ortsteile. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wer hinter dem Verschwinden der schweren Blumenkübel aus der Weseramer Ortslage steckt, ist völlig unklar. Fest steht nur, dass die nächtliche Aktion von zwei Personen bewältigt worden sein muss. „Außerdem passen drei Kübel nicht in einen normalen Pkw“, ergänzt das Gemeindeoberhaupt. Zu den von der Kommune befürchteten Wiederholungstaten kam es bislang zum Glück nicht. Kleiner Trost: Weil die Gemeinde bereits im Herbst Blumenzwiebeln entlang der Durchfahrtsstraßen in die Bankette stecken ließ, erfreuen reihenweise Osterglocken Einheimische und Durchreisende.

Blumenzwiebeln ausgebuddelt

„Doch leider werden auch Blumenzwiebeln ausgebuddelt und mitgenommen“, ärgert sich der Bürgermeister. Mit Farbe beschmierte Bushaltestellen in Roskow und ein ebenfalls verunstalteter Richterturm auf dem Weseramer Sportplatz beschert den Gemeindearbeitern zusätzliche Mühen. Bürgermeister Schulz bittet die Einwohner der Ortsteile ein Auge auf die Blumenkübel zu haben. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Unsere Dorfgemeinschaft darf sich solche Frechheiten nicht gefallen lassen.“

Von Frank Bürstenbinder