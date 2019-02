Brielow

Im Fall der Brielower Erzieherin, die nach Aussage von Eltern Kinder geschlagen haben soll, nimmt die Polizei Ermittlungen auf. Das teilte am Mittwoch Polizeisprecher Heiko Schmidt mit. Der Vorwurf lautet auf Misshandlung von Schutzbefohlenen.

„Bisher hatten wir keine Kenntnisse von den Anschuldigungen gegen die Erzieherin“, so Schmidt. Die Polizei ruft betroffene Eltern auf, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen. Wie berichtet, prüft auch das Landesjugendamt, was an den Vorwürfen gegen die Mitarbeiterin der Kita Lindwurm in Brielow dran ist. In dem Kindergarten betreuen zwölf Erzieherinnen 77 Jungen und Mädchen.

Eltern haben sich im Mai vorigen Jahres an das Amt Beetzsee gewandt. Sie sagen, die Erzieherin hätten Kita-Schützlinge geschlagen und gekniffen.

Info: Die Polizei ist erreichbar unter 03381/ 5600.

Von Marion von Imhoff