Zu den Kommunalwahlen am 26. Mai will der Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark (KBV) das Feld nicht allein den Parteien überlassen. Bei einem Besuch in der Brielower Agrar GmbH kündigte KBV-Vorsitzender Jens Schreinicke am Mittwoch die Fortsetzung des Bündnisses aus „Freien Bürgern und Bauern“ ( FBB) an. Unter dessen Flagge bringen sich in der zu Ende gehenden Legislaturperiode über 200 Männer und Frauen in die ehrenamtliche Kommunalpolitik ein – vom Ortsbeirat bis zum Kreistag.

Der Wolf im Wahlprogramm Die bevorstehende Kommunalwahl ist auch Thema auf der Jahresmitgliederversammlung des KBV am 13. Februar am 12.30 Uhr in der Heimvolkshochschule am Seddiner See. Über 100 Teilnehmer aus Potsdam-Mittelmark werden erwartet. Zu den erklärten Zielen des Kreisbauernverbandes im Wahlprogramm gehört die Regulierung des Wolfes in Brandenburg. Deshalb soll dem Beispiel anderer EU-Länder gefolgt werden, in denen eine Obergrenze zur Erhaltung der Art festgelegt ist. Das leichte Frostwetter bekommt den Wintersaaten gut. Der Regen im November und Dezember hat die Pflanzen mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. Von einer Auffüllung der Grundwasserkörper nach der Dürre 2018 kann jedoch noch keine Rede sein.

„Wir setzen uns mit der Wählergruppe für die bestmögliche Lebensqualität auf dem Lande ein“, sagte Schreinicke der MAZ. Der Umgang mit Wasser und Boden, die Kinderbetreuung, Arbeitsplätze und Nahverkehr sind unter anderem Themen, bei denen die berufsständische Interessenvertretung auch in Zukunft ein Wörtchen mitreden will. Bei der gegenwärtig laufenden Kandidatenaufstellung steht der Bauernverband vor einem Generationswechsel.

Bewerbungsfrist endet am 21. März

Einerseits scheiden verdiente Ehrenamtler aus Altersgründen aus, wie zum Beispiel Ortsvorsteher Willi Insel in Grebs (Kloster Lehnin). Andere Veteranen der bäuerlichen Kommunalpolitik wollen sich noch nicht festlegen, ob sie noch einmal in den Ring steigen. So auch Martin Schäfer, Bürgermeister in Wenzlow (Amt Ziesar). Noch einmal zur Wahl stellen will sich dagegen der Gräbener Bürgermeister Siegfried Schröder. Am 21. März endet die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen.

Die Landwirtschaft spielt in Potsdam-Mittelmark eine große Rolle. Quelle: picture alliance/dpa

„Bis zu diesem Tag werden noch so manche Gespräche stattfinden, um möglicht viele Bewerber für die Sache der Freien Bürger und Bauern zu gewinnen“, teilte KBV-Geschäftsführerin Silvia Wernitz auf Nachfrage mit. In den Altkreisen Belzig und Brandenburg sieht Wernitz eher keine Probleme junge Kandidaten aufzustellen. In der verstädterten Region nahe Potsdam ist der Einfluss des Bauernverbandes traditionell weniger ausgeprägt. „Es gibt einige weiße Flecken“, räumte die Geschäftsführerin ein.

Juniorpartner in der großen Koalition

Dennoch will der Wählergruppe „Freie Bürger und Bauern“ den Wiedereinzug in den Kreistag von Potsdam-Mittelmark schaffen. Vor fünf Jahren holte das Bündnis fünf von insgesamt 56 Plätzen. Außerdem stellt die Wählergruppe aktuell sechs sachkundige Einwohner, die den Fachausschüssen des Kreistages beratend zur Seite stehen. Die Fraktion FBB gehört als Juniorpartner der großen Koalition aus SPD und CDU an. „Allein können wir nicht viel bewegen, doch als Zünglein an der Waage sind wir unentbehrlich“, ist KBV-Geschäftsführerin Wernitz überzeugt.

Bäuerliche Traditionen werden gepflegt, wie hier das Leistungspflügen mit vorgespannten Pferden beim Kreiserntefest in Fohrde. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Spitzenkandidaten des Bauernverbandes für den neuen Kreistag sind inzwischen bekannt. Fraktionschef Wolfgard Preuß aus Ziesar will erneut antreten. Rita Neumann aus Benken ist wieder mit dabei. In den Kreistag wollen auch Jürgen Frenzel aus Beelitz und Michael Reiter aus Saarmund. Andere Landwirte, wie Bastian Schumacher aus Fohrde, wollen sich erneut lokalen Wählerlisten anschließen, um es in die Kommunalparlamente zu schaffen. „Wichtig ist, dass überhaupt noch Bauern in die Volksvertretungen gewählt werden, um mit ihrem Sachverstand die politischen Entscheidungen an der Basis zu bereichern“, findet KBV-Vorsitzender Schreinicke. Auch Nichtmitgliedern will der Bauernverband im Wahlkampf eine politische Heimat bieten.

Von Frank Bürstenbinder