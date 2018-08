Roskow

Überraschung im Schloss: Zur Linken ein mit Flügeln besetzter nackter Ikarus, auf der rechten Seite Friedrich II. als Flötenspieler im blauen Rock. Gemälde von Kerstin Becker umrahmten den Auftritt von drei Prager Solisten, die am Sonntag in der Barockanlage ein Gastspiel im Rahmen der Kulturfestspiele Schlösser und Gärten der Mark bestritten.

Dieser Ort braucht Leben. Mit diesem Motto hat sich Bodo Krug von Nidda auf ein Lebenswerk eingelassen. Er macht das Herrenhaus in Roskow zum Kulturschloss. Auch private Feiern sind erwünscht.

Niemand von den rund 50 Gästen konnte ahnen, dass die Veranstalter der Musik von Beethoven, Donizetti und Hindemith ein Sahnehäubchen aus bildender Kunst aufsetzten.

Wechselvolle Geschichte Um das Jahr 1650 wurde in Roskow bei Brandenburg erstmalig ein Schloss erwähnt. Die heutige zweigeschossige Dreiflügelanlage ist in den Jahren 1723 bis 1727 für die Familie von Katte neu errichtet und von 1880 bis 1890 weiter umgebaut worden. In der Zeit nach 1945 wurde das barocke Schloss erst von der sowjetischen Besatzung, dann als Flüchtlingsunterkunft und zuletzt als Grundschule genutzt. Zu DDR-Zeiten war es ein zehnklassige Oberschule. Nach Jahren des Leerstands entsteht in Roskow seit 2010 ein Veranstaltungszentrum unter dem Namen „Kulturschloss Roskow“. Das nächste Konzert der Kulturfestspiele Schlösser und Gärten der Mark findet am 8. September mit dem Residenzorchester Mark Brandenburg im Schloss Martinskirchen bei Mühlberg/Elbe statt.

„Wir haben mit dieser Veranstaltung zwei kreative Künste vereint. Damit ist Roskow auf dem besten Wege ein Kulturschloss zu bekommen“, freute sich der Promotor der Kulturfestspiele Cord Schwartau. Dabei war Roskow nur eine Verlegenheitslösung. Eigentlich sollten Kristina Fialová (Bratsche), Anna Paulová (Klarinette) und Petr Nouzovský (Violoncello) ihre „Musikalische Märchen und Brillanten“ im Wiesenburger Schloss aufführen. Doch mit den Eigentümern kam am Ende kein Arrangement zustande.

Bodo Krug von Nidda dagegen griff zu. Er öffnete seine Türen nicht nur für ein hochkarätiges Konzert, sondern auch für Kerstin Beckers Bilder und Skulpturen, von denen ein Teil bereits die Brandenburger Reformationsausstellung im Schloss von Doberlug-Kirchhain bereicherten. Seit 2010 ist der Roskower Schlossbesitzer dabei aus dem Herrenhaus ein Zentrum für Kunst, Kultur und private Feiern zu machen.

Erdgeschoss umgestaltet

Vier Jahre war der weltweit tätige Immobilienentwickler Gastgeber für die „Rohkunstbau“. Die Ausstellung mit Installationen zeitgenössischer Kunst lockte über 10 000 Besucher nach Roskow. Doch inzwischen sind die Macher der „Rohkunstbau“ weiter in den Spreewald gezogen. Für Krug von Nidda keine Katastrophe, sondern Gelegenheit für einen Neustart. „Ich brauche kein 2000 Quadratmeter großes Landhaus. Aber die Kultur schon. Deshalb haben wir das gesamte Erdgeschoss umgestaltet. Jetzt bin ich sehr froh, wie sich alles entwickelt“, sagte der Hausherr der MAZ.

Wer noch die Unterrichtsräume der ehemaligen Grundschule kennt, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Großzügige Sitzlandschaften haben das Schloss erobert. Wohnzimmeratmosphäre am Katte-Kamin. Clubfeeling kommt auf, wenn man als Besucher vor einer eingebauten Bar einen Drink bestellt. Wo früher das Lehrerzimmer mit der Freitreppe zum Park war, stehen weiße Stühle für die Veranstaltungsbesucher. Mehrere Wochen noch werden die Bilder und Skulpturen von Kerstin Becker die Wände schmücken.

Noch nicht durchsaniert

Die Künstlerin selbst war mit ihrem renommierten Galeristen Stefan Westphal aus Berlin am Sonntag in Roskow. Ihr Triptichon „Weltenwandel“ gehört ebenso zu den Ausstellungsstücken wie eine Kreuz tragende Figurengruppe aus Ton mit dem Titel „Aufrichtung“. „Spannend ist das Roskower Schloss als Ausstellungsort, weil es noch nicht perfekt durchsaniert ist“, meinte die bildende Künstlerin, die unter anderem für ihr 20 Jahre-Mauerfall-Denkmal an der B 96 vor Lichtenrade bekannt ist.

Beeindruckt vom noch angekratzten Charme des barocken Gemäuers zeigte sich ein Paar aus Hamburg, das die Suche nach einer Hochzeitslocation nach Roskow führte. Die Ausrichtung privater Feiern gehört für Krug von Nidda, dessen Mutter eine geborene von Katte ist, ausdrücklich zum Nutzungskonzept, die etwas Geld einbringt, um die Bausubstanz zu erhalten.

Die Malerin und Bildhauerin Kerstin Becker im Schloss Roskow. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Dieser Ort braucht Leben, dann wird es das Schloss auch in weiteren 295 Jahren noch geben“, gab sich der Besitzer zuversichtlich. Er kann sich vorstellen, dass im Schloss nicht nur gefeiert, sondern auch der Bund der Ehe geschlossen wird. Führen die Gespräche mit dem Amt Beetzsee zum Erfolg, wäre das Schloss Roskow nach dem Hotel Bollmannsruh eine weitere offizielle Außenstelle des Standesamtes.

