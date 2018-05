Amt Beetzsee

„Das ist eine tolle Anlage geworden. Wir haben uns schon eingelaufen“, schwärmen Charlize Wieland und Marlon Riedl. Die beiden Grundschüler sind die Sprecher der 5. Klasse. Über den neuen Sportplatz freuen sich mit ihnen alle Schüler und Lehrer der Radeweger Grundschule „Am Beetzsee“. Erst vor wenigen Tage ist die über 250 000 Euro teure Investition fertig geworden. „Jetzt macht der Sportunterricht unter freiem Himmel wieder richtig Spaß“, ist auch Schulleiterin Elke Magdanz erleichtert.

Drescher ließ sich nicht lange bitten

Am Mittwoch waren es die Mädchen und Jungen der großen Gruppen aus den Kitas in Brielow und Radewege, die den roten Kunststoffplatz mit seinen drei Laufbahnen für ihre Kita-Olympiade nutzen durften. Prominenter Besucher war Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher, der an diesem Tag gemeinsam mit Landrat Wolfgang Blasig das Amt Beetzsee besuchte. Drescher ließ sich nicht lange bitten, und übergab Medaillen an die jungen Sieger der Staffelläufe.

Das Finale der Kita-Olympiade in Radewege. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Radeweger Schulsportplatz gehört zu den jüngsten Großinvestitionen des Amtes Beetzsee in die drei Schulstandorte Pritzerbe, Radewege und Roskow. „Über Jahre musste die Erneuerung des Sportplatzes wegen anderer wichtiger Ausgaben verschoben werden. Deshalb sind wir dankbar, dass sich der Landkreis mit rund 70 000 Euro aus dem Kreisentwicklungsbudget beteiligt hat“, sagte Amtsdirektor Guido Müller der MAZ. Erst im vergangenen Jahr hatte das Amt als Schulträger mit Rückenwind der Kommunen rund 1,6 Millionen Euro in ein neues Unterrichtsgebäude in Radewege investiert.

Sichere Zukunft für Standort Radewege

Bei einem Rundgang durch den Neubau zeigte sich Staatssekretär Drescher beeindruckt von den Unterrichtsbedingungen für die jüngsten Grundschüler und ihre Pädagogen in sechs zusätzlichen Räumen. Angesichts weiter steigender Kinderzahlen und einer guten Perspektive, die der kreisliche Schulentwicklungsplan dem Standort Radewege bescheinigt, ist das Geld am Hasselberg gut angelegt, waren sich die Gäste einig.

Staatssekretär Thomas Drescher (l.) mit Bürgermeister Rainer Britzmann und Kita-Leiterin Monika Hödtke in der Brielower Kita. Quelle: Rüdiger Böhme

„Doch so wichtig wie gute bauliche Voraussetzungen sollten die pädagogischen Inhalte sein“, sagte Drescher der MAZ. Schulleiterin Magdanz erläuterte deshalb die konzeptionelle Arbeit mit den derzeit rund 170 Schülern. Diese werden in den Klassenstufen 1 und 2 in drei sogenannte Flex-Klassen und in fünf Regelklassen für die Klassenstufen 3 bis 6 unterrichtet. Themen, wie „Soziales Lernen“, „Gesunde Lebensweise“, „Werte und Normen“ sowie „Umwelt“ gehören zum Schulalltag in Radewege.

Brielower Kita-Neubau hochgefördert

Zuvor hatte Staatssekretär Drescher der neuen Kita in Brielow einen Besuch abgestattet. Auch dort wollte der Ministeriumsvertreter bei einem Rundgang von Kita-Leiterin Monika Hödtke wissen, welche inhaltlichen Schwerpunkte das Erzieherteam in der täglichen Arbeit mit rund 70 Kindern setzt. Ein wichtiges Ziel der pädagogischen Arbeit wurde schnell deutlich. Die Kinder sollen sich wohl fühlen und gerne in die Kita kommen. Bewegung, Sprachen und Sozialkompetenz gehören in der kommunalen Einrichtung zum täglichen Anspruch. „Am Ende geht es auch darum unsere Mädchen und Jungen auf einen reibungslosen Übergang in die Grundschule vorzubereiten. Das scheint uns gut zu gelingen, wie positive Rückmeldungen aus den Schulen belegen“, so Kita-Leiterin Hödtke.

Seit wenigen Wochen ist die neue Brielower Kita in Betrieb.. Quelle: Rüdiger Böhme

Möglich war der Neubau nur mit einer stattlichen Förderung von 1,2 Millionen Euro aus dem Topf der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE). „Wir haben bei Kita-Neu- und Anbauten einen großen Nachholebedarf“, räumte Landrat Blasig ein. Er hoffe auf weitere Förderprogramme des Bundes. Aber auch das Kreisentwicklungsbudget müsse für diese Zwecke weiter offen sein.

Von Frank Bürstenbinder