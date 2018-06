Kützkow

Der Erlebnishof Kützkow mit Straußenfarm und Restaurant“Zum Nußbaum“ beteiligt sich am kommenden Wochenende wieder an der 24. Brandenburger Landpartie. Für Jan Lange ist es das fünfte Mal, also ein Jubliläum. „Der Aufwand ist groß, aber die Leute werden so sensibilisiert, wie Nahrungsmittel entstehen.“ Er erwartet zwischen 600 und 1200 Besucher an den beiden Tagen.

Der Drei-Mann-Betrieb bewirtschaftet das Restaurant „Zum Nußbaum“, das die Haupteinnahmen liefert. Im Nebenerwerb gehört die Straußenfarm dazu. Die steht derzeit im Zeichen „der Schlupfzeit“, wie Jan Lange es sagt. Vor elf Tagen schlüpften die ersten Straußen-Babys, weitere zehn picken sich pünktlich zur Landpartie aus ihren Eiern und in zwei Wochen folgen weitere 25 junge Vögel. „Dann geht der Brüter noch einmal voll mit 43 Eiern mit einer Brutzeit von 25 Tagen.“ Zwischen 60 und 90 junge Strauße sind dann in den Gehegen zu versorgen. Geschlachtet werden sie zwischen dem 15. und 17. Lebensmonat. Mit einem Jahr sind die Tiere ausgewachsen und zweieinhalb Meter groß und 125 Kilo schwer. Die Laufvögel sehen zwar filigran aus, „haben aber sehr starke Knochen“, erklärt Jan Lange das stattliche Gewicht. „Auch der Darm mit 28 Metern ist nicht zu verachten.“ 35 bis 40 Kilo pro Tier gehen in die Fleischverwertung und bis zu 35 Kilo die, wie Lange sagt, „in die Wurst kommen“. Das Fett stammt von Schweinen, die ebenfalls zur tierischen Belegschaft in Kützkow zählen.

Noch sind sie klein, sie werden binnen eines Jahres gigantisch groß: zehn Tage alte Straußenküken im Erlebnishof Kützkow. Quelle: Marion von Imhoff

Zum Hof gehören auch noch 28 ausgewachsene Strauße. Alttiere, die bis zu 75 Jahre alt werden können. „Es ist eine Lebensaufgabe, wir schlachten unsere Alttiere nicht weg, sie bekommen Gnadenbrot“, sagt Jan Lange. „Die haben uns in der Zeit so viel Eier gegeben.“

Straußenprodukte gibt es im eigenen Hofladen, im Domstiftsgut und in einem Regio-Online-Versender.

Schon nach Kützkow zu fahren, macht Urlaubslaune. Von Pritzerbe aus geht mit der Fähre über die Havel, schon ist der Besucher dort. Nach rund 400 Metern durch den Ort ist der Erlebnishof erreicht.

Die Strauße landen als einjährige Tiere in der Wurst. Hier das Sortiment aus dem Hofladen. Quelle: Marion von Imhoff

Eröffnet wird die 24. Brandenburger Landpartie, zu der in der gesamten Mark 100 000 Besucher erwartet werden, auf dem Biohof zum Mühlenberg in Trechwitz von Timo Wessels. Dort haben sich Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger und Landesbauernpräsident Henrik Wendorff am Samstag für 11 Uhr angekündigt. Ein festliches Showprogramm, Quadfahren, Hopseburg und Kremserfahrten erwarten die Besucher.

250 Betriebe öffnen am Samstag und Sonntag ihre Türen. Mit dabei ist auch das Domstiftsgut in Mötzow. Das Team der Kunstmühle veranstaltet einen Flohmarkt, an dem sich noch Interessierte beteiligen können (Anmeldung unter 033836 / 2080). Kinderbuchautor Horst Schultze liest am Sonntag um 14 Uhr aus seinen Werken vor.

Der Erlebnishof in Kützkow ist an beiden Landpartie-Tagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Führungen zu den Straußen gibt es von 14 bis 17 Uhr.

Von Marion von Imhoff