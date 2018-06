Baitz

Einmal im Jahr in dörflicher Gemeinschaft zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern hat in Baitz Tradition. „Immer zwischen der Landpartie und den Titanen der Rennbahn“, erklärt Birgit Förtsch den festen Termin im Jahreslauf.

Die 52-Jährige steht am Sonnabend, als sich die Dorfgemeinschaft wieder einmal auf dem Backenberg in der Ortsmitte eingefunden hat, im Bierwagen hinter dem Tresen. Sie gehört dem Vorbereitungs- und Helferteam an. Andere stehen am Kuchenbuffet und wieder andere haben die Baitzer Olympiade vorbereitet.

Lieblingsgetränk Radler

„Die Idee ist nicht neu. Sie entstand während unseres Dorfjubiläums 2013“, erzählt Susanne Dannat. Der olympische Gedanke wird damit zum fünften mal in Folge im Dorf Früchte tragen. Jedoch geht es dabei nicht um sportliche Höchstleistungen, vielmehr um Spiel und Spaß. Wer mitmacht, muss an sechs Wettbewerbsstationen sein Können unter Beweis stellen. Beim Büchsenwerfen, Galgenkegeln, Bierglasschubsen, Ringe werfen, Würfeln und beim Basketball.

Die einzelnen Stationen sind komplett auf dem neuen Spielplatz gegenüber des Gemeindehauses aufgebaut. Auf der dazwischen verlaufenden Straße steht die lange Tafel, an der bis zu später Stunde gemeinsam gegessen und gelacht wird. Das Radler aus dem Fass wird im Lauf des Tages zum Lieblingsgetränk der Baitzer. „Punkt 24 Uhr ist aber Schluss“, erklärt Ortsvorsteher Klaus Niendorf, der den rührigen Organisatoren des alljährlichen Dorffestes gleichzeitig Respekt und Anerkennung zollt.

Hahnereiten mit Fahrrad statt Pferd

Im Verlauf des Abends soll das Hahnereiten ausgetragen werden. Doch ist der Galgen mit dem an einem langen Gewinde befestigten Hahn nicht auf dem Reiterhof der Baitzer Pferdesportbegeisterten Familie Peters aufgebaut, sondern ebenfalls mitten im Dorf. Und der bunte Holzhahn hängt, anders als gewöhnlich, in nur 1,50 Meter Höhe. Susanne Dannat erklärt: „Wir haben zu wenig Reiter im Dorf. Deshalb wird das Hahnereiten bei uns mit dem Fahrrad ausgetragen.“

Während die Dorfgemeinschaft in geselliger Runde Kaffee und Kuchen genießt, erklingt von der Kirche her Dudelsackmusik. Die wird immer lauter und entpuppt sich als kulturelle Überraschung von Pfarrer Jörg Frenzel – im Schottenrock. Sein Dudelsackspiel wird mit Applaus quittiert.

Erste Highland-Games im Fläming

Zugleich nutzt der in Mörz lebende Seelsorger die Gelegenheit und kündigt die ersten Highland-Games mit kuriosen Disziplinen im Hohen Fläming an. Die sollen nächstes Jahr im Juni gemeinsam mit einem Gemeindefest in Mörz stattfinden. Inklusive einer Dudelsack-Andacht.

Ilse Polz genießt das gesellige und abwechslungsreiche Treiben. Die 91-Jährige schaut den Jüngsten bei ihrem ausgelassenen Spiel und den Erwachsenen zu, die sich bei der Baitzer Olympiade vergnügen. „Es ist einfach wunderschön“, zollt sie der engagierten Dorfgemeinschaft Respekt.

Von Christiane Sommer