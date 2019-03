Damsdorf

Am Samstagmorgen hat die Polizei einen 26 Jahre alten Opel-Fahrer aus dem Landkreis in der Göhlsdorfer Straße in Damsdorf angehalten und kontrolliert. Zunächst gab sich der Mann als eine andere Person aus, da er keinerlei Dokumente mit sich führte.

In der weiteren Folge haben die Beamten jedoch seine Personalien festgestellt. Dabei kam heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es zeigte sich weiter, dass der junge Mann offensichtlich unter Einfluss von Drogen stand.

Mann widersetzt sich der Blutprobe

Ein positiver Vortest auf Cannabiskonsum bestätigte den Verdacht der Beamten. Um die Blutprobe vorzunehmen, sollte der Fahrer nun einem Arzt vorgestellt werden. Dem widersetzte sich der Mann, die Beamten überwältigt ihn und legten ihm Handfesseln an.

In der Polizeiinspektion Brandenburg wartete schon der Arzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erwarten den jungen Mann. Zudem läuft ein Verfahren, weil er bekifft Auto gefahren ist.

Von MAZ