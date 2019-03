Golzow

In den Morgenstunden dieses Sonntags befuhr ein 18 Jahre alter Mann in Golzow die Brandenburger Straße in Fahrtrichtung Bad Belzig. Der aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark stammende Fahrer kam nach eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille fest. Der junge Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Renault des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000 Euro.

Von MAZ