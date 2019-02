Lehnin

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Dienstagmorgen auf der A2 bei Lehnin einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. An der Karambolage waren vier Fahrzeuge beteiligt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Magdeburg für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden ist beträchtlich. Das teilte die Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel am Dienstag mit.

Der 32 Jahre alte Unfallverursacher war demnach mit seinem Citroën in Richtung Magdeburg unterwegs. Gegen 3 Uhr lenkte er den Wagen auf die Abfahrt Lehnin. Offenbar war er zu benebelt, um den Lastwagen vor ihm zu sehen und raste mit seinem Auto in das Heck des MAN-Brummis. Das löste eine fatale Kettenreaktion aus.

Über alle drei Spuren geschleudert

„In weiterer Folge schleuderte der Citroën nach links über alle drei Fahrspuren in die Mittelleitplanke, bevor er auf der linken Fahrspur zum Stillstand kam“, erläuterte ein Polizeisprecher den Unfallhergang.

Ein dort fahrender Fiat-Kleintransporter und ein folgender VW krachten beide in den Citroën. „Durch den Aufprall wurde nicht nur der 62-jährige Verursacher, sondern auch sein 53 Jahr alter Beifahrer leicht verletzt“, berichtete der Sprecher weiter. Sanitäter hätten beide in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallverursacher pustet 1,00 Promille

Weil, der Unfallverursacher eine Alkoholfahne hatte, musste er pusten. Der Atemtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 1,00 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Als die Beamten die Papiere des aus Polen stammenden Mannes kontrollieren wollten, erlebten sie die nächste Überraschung. Er besaß gar keine gültige Fahrerlaubnis. Jetzt ermittelt die Kripo.

Laut Polizei entstand bei dem Unfall eine Sachschaden von rund 18.000 Euro. „Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden“, so der Sprecher.

Von hms