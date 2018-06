Lehnin

„Land“ hat Bettina Albrecht ihre Ausstellung betitelt, die sie am Sonntag in der Galerie am Klostersee eröffnet hat. Wer aus dem Ausstellungsraum mit den großformatigen Bildern der Künstlerin hinaus schaut auf den im Licht glitzernden See, der stellt fest: Albrechts Bilder passen zur Aussicht. „Es sind Eindrücke wie diese, die ich beim Malen unbewusst als Vorbild im Kopf habe“, kommentiert die Künstlerin den Blick nach draußen.

15 Uhr in der Galerie am Klostersee. Galerist Eckhard Haisch ist da, die Bilder sind da, die Künstlerin ist es nicht und das Publikum, das sich sonst in den Galerieräumen drängt, ist es auch nicht. Haisch aufgeregt: „Was ist da bloß los?“

Künstlerin steckt im Stau

Sohn Elias Haisch, der den Vater bei der Arbeit in der Galerie unterstützt, informiert von einem Telefonat, in dem die Künstlerin von Riesenstaus in und um Berlin berichtet habe. Sie sei seit 12 Uhr unterwegs. Also ist Warten angesagt, Gelegenheit für einen ersten entspannten Rundgang durch die Galerie.

Die Berliner Malerin Bettina Albrecht zeigt großformatige Ölbilder mit dynamischem Pinselstrich und intensiver Wirkung. Sie saugen den Blick des Betrachters förmlich an, locken ihn in das Bild hinein. Aber wie? Die Künstlerin bevorzugt die Farben schwarz und weiß und grau in allen Abstufungen.

Wenig Grün oder Rot

Ganz sparsam tauchen auch andere Farben auf. Mattes Gelb beispielsweise. Oder Blau. Wenig Grün oder Rot. Bettina Albrecht trägt die Farben in dicken Schichten auf, so dass sie auf manchen Bildern reliefartige Strukturen bilden. Diese Art des Farbauftrags und die Verteilung der Farben verleihen ihren Werken Tiefe.

Die Motive sind abstrakt. Und dennoch wirken sie vertraut. Vielleicht rühren sie an eine Urvorstellung von Landschaft, die jeder Mensch in sich trägt?

Sie habe zu Beginn einer Malerei überhaupt keine Vorstellung von dem fertigen Bild, erzählte die Künstlerin, die inzwischen eingetroffen war. Sie fange einfach an und das Bild entwickelt sich im Prozess des Malens.

Beim Berliner Maler und Bühnenbildner Andrzej Woron gelernt

Ihre Ausbildung hat sie von 1985 bis 1988 bei dem Berliner Maler und Bühnenbildner Andrzej Woron absolviert. „Er war eine sehr wichtige Persönlichkeit für mich. Mit seiner Art eines Berserkers hat er mich und meine Malerei stark geprägt“, sagt Bettina Albrecht.

Zuvor hatte sie bereits ein Studium der Sozialarbeit mit Diplom abgeschlossen und Berufspraxis in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik im Norden Berlins gesammelt. Seit 1988 arbeitet Bettina Albrecht als freischaffende Künstlerin. „Ja, ich kann von meiner Malerei leben“, bekräftigt sie. Momentan laufe es gerade sehr gut.

Werke ohne Titel

Bettina Albrecht gibt ihren Werken keine Titel. Das lasse der Fantasie der Betrachter großen Freiraum hob Matthias Mersch in seiner Laudatio hervor. Sein Vortrag war überaus dürftig und ließ der Fantasie der Zuhörer ebenfalls großen Freiraum.

Info: Die Werke von Bettina Albrecht sind bis zum 18. Juli in der Galerie in der Straße „Am Klostersee“ in Lehnin zu sehen.

Von Ann Brünink