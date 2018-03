CAPUTH. . Im Bürgerhaus Caputh neben der Kirche werden die beiden Nobelpreisträger, die sich vehement gegen Atomwaffen aussprachen, im Mittelpunkt der Ausstellung stehen. „Es gibt einen Briefwechsel zwischen den beiden“, erklärt Wiebke Franck vom Initiativkreis. Für den 19.Oktober 2013 konnte der Verein den Leiter des Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrums in Frankfurt am Main gewinnen, im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Caputh über den berühmten Physiker und den berühmten Arzt zu sprechen. Über Einsteins Architekten Konrad Wachsmann und sein Wirken in den USA spricht im selben Saal am 26. Oktober Professor Thomas Bock von der TU München.

„Wir sind kein Museum und stellen auch nicht Albert Einstein allein in den Mittelpunkt unserer Ausstellung“, betont Franck. Neben seiner Persönlichkeit bilden sein Sommerhaus und dessen Architekt die drei Säulen der Schau. Außerdem informiert sie über die Naturwissenschaft Physik. 2200 Gäste aus 15 Nationen haben im vergangenen Jahr die Räume im Obergeschoss des Bürgerhauses besucht. Der brandenburgische Museumsverband hat dem Initiativkreis ein „Alleinstellungsmerkmal mit überregionaler Ausstrahlung“ bescheinigt. Als deutschlandweit wohl einzige Ausstellung im öffentlichen Raum kann sie ihren Besuchern mit einem Simulator vermitteln, wie Einsteins Relativitätstheorie in der Praxis wirken würde. Demnächst soll dazu ein GPS-Experiment möglich sein, eine Leihgabe des Geoforschungszentrums Potsdam. Die Technik muss allerdings noch genau justiert werden, der Empfang im Bürgerhaus ist nicht so gut.

Vielleicht würden noch mehr Besucher in die Ausstellung kommen. Aber der Eingang zum Bürgerhaus, dem ehemaligen Rathaus Caputh, liegt auf der Hofseite versteckt. Das große rote „E“, das auf die Schau hinweist, ist erst beim Betreten des Hofes zu sehen. Zudem sind die Räume nur über eine Treppe erreichbar – für Senioren beschwerlich, für Behinderte gar unerreichbar. „Ältere Leute bilden aber eine große Besuchergruppe“, sagt Wiebke Franck.

Darum würde der Initiativkreis gern ins frühere Logierhaus neben dem Schloss ziehen, das ebenerdig zu erreichen ist. Doch das Haus ist marode und gehört dem Land Brandenburg. Über eine Sanierung und neue Nutzung soll erst entschieden werden, wenn die Zukunft des benachbarten Wirtschaftshofes mit dem alten Brauhaus geklärt ist, heißt es. Dafür gibt es verschiedene Eigentümer.

Wiebke Franck hofft, dass die Gemeinde Schwielowsee vielleicht bei Gesprächen mit der Schlösserstiftung helfen kann. Außerdem sollte mit anderen Vereinen im Bürgerhaus geprüft werden, inwieweit eine Verwaltungskooperation möglich ist. „Unser Verwaltungsaufwand ist sehr hoch und lässt uns kaum noch Zeit für Recherchen oder Kontakte“, klagt Franck. Als kurzfristige Lösung würde es ihr aber schon reichen, wenn mehr und deutlich sichtbarer auf die Einstein-Ausstellung im Bürgerhaus hingewiesen werden könnte. (Von Heinz Helwig)