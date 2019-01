Brück

Ihren traditionellen Schlachtruf „Aliwatschi – Hei, Hei, Hei“ haben die Brücker Narren auch am Sonntag in der Gaststätte „Schützenhaus“ wieder mehrfach ertönen lassen. Zur Vorfreude auf die diesjährige fünfte Jahreszeit haben sie allen Grund: Der Brücker Karnevals Clubs (BKC) feiert sein 60-jähriges Bestehen.

Der Auftakt zum Jubiläumsjahr fand zusammen mit dem Neujahrsempfang des Karnevalverbandes Mark Brandenburg (KVMB) statt, der in diesem Jahr in Brück gefeiert wurde. Bereits vor zwei Jahren hatte sich der BKC dafür beworben – und jetzt war es endlich so weit, die Brücker durften Gastgeber sein.

Ein Ehrengast, Walter Kassin, Präsident des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburg – man nennt ihn auch den Vater des Karnevals – überreichte den Brückern Narren die Ehrenurkunde zum 60-jährigen Vereinsjubiläum. Der BKC ist damit einer der ältesten Clubs im Land Brandenburg. Natürlich wurde für die Hoheiten und Abgesandten der Karnevalvereine, die zum Empfang geladen waren, auch ein kleines Programm geboten.

KVMB kümmert sich um Vereine

Diese Zusammenkünfte unter den Narren werden immer auch genutzt, um sich auszutauschen. Der KVMB kümmert sich um die einzelnen Vereine und unterstützt diese in der Weiterbildung.

„Wir veranstalten außerdem Dekoseminare, Gesangsausbildungen, Tanzworkshops und vieles mehr“, sagt Heiner Reiß, Präsident des KVMB. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Veranstaltung „Festival des Karnevals“ in der Stadthalle Falkensee am 19. Januar um 19.19 Uhr.

Viele Termine stehen auch beim Brücker Karnevalsverein an – zum Beispiel die Weiberfastnacht am 22. Februar, die Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre BKC“ am 23. Februar und der Kinderkarneval am 24. Februar. Es folgen eine Disco mit DJ Pizza am 1. März, die Prunksitzung am 2. März und als Abschluss der Familienkarneval am 3. März.

Von Dirk Fröhlich