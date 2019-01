Linthe

Andreas Sägner ist neuer Geschäftsführer des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Berlin-Brandenburg in Linthe. Er folgt in dieser Position auf seinen Vorgänger Gökhan Teke, der seit Oktober 2014 an der Spitze des Unternehmens stand.

Der 35-Jährige hat seine Karriere in Linthe 2005 im Bereich Controlling und Buchhaltung begonnen. Anschließend wechselte er in den Vertrieb und übernahm dort im August 2012 die Leitung.

Automobil-Landschaft verändert sich

„Ich freue mich, mit meinem Team die spannenden Herausforderungen zur mobilen Sicherheit anzugehen“, sagt der Brücker, der auch Mitglied bei den Stadtverordneten ist. „Die Anpassung unserer Anlage an die sich immer weiter entwickelnden Assistenz- sowie Antriebssysteme wird ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein, ebenso wie der Schritt in die Digitalisierung. Darüber hinaus werden wir mit vereinten Kräften alles daransetzen, die Einzigartigkeit unserer Anlage für Interessierte erlebbar zu machen.“

Die Automobil-Landschaft verändere sich ständig, sagt Andreas Sägner weiter. „Um auch Fahrern von Elektro- und Hybridautos ein Fahrsicherheitstraining zu ermöglichen, haben wir bereits im vergangenen Jahr begonnen, die Infrastruktur und technische Voraussetzung dafür zu schaffen, beispielsweise mit der Installation von E-Ladesäulen auf unserem Fahrsicherheitsgelände.“

Trainingsinhalte anpassen

Auch die fortwährende, technische Weiterentwicklung von Assistenzsystemen fordere ihn und sein Team dazu auf, die Umsetzung der Trainingsinhalte in Zukunft auf die neuesten Gegebenheiten anzupassen.

„Nehmen wir zum Beispiel den Einsatz von Antiblockiersystemen. Vor zehn Jahren hatten zwei von zehn Teilnehmern eines Sicherheitstrainings ein Auto mit integriertem ABS – heute haben nahezu alle Fahrzeuge diese Ausstattung, die dafür sorgt, dass die Trainingsumsetzung angepasst werden muss.“

Eine der modernsten Anlagen in Europa

Mit einer Fläche von 25 Hektar, sechs Kilometern Streckenlänge, zehn variablen Fahrsicherheitsmodulen und einem dreieinhalb Hektar großen Off-Road-Gelände zählt das Fahrsicherheitszentrum in Linthe zu einer der größten und modernsten Anlagen in Europa.

Von Josephine Mühln