Brück

Den Eingang zu einem Schloss wollen Margarethe Eisenhuth und Viktoria Nader im Bewegungsraum der neuen Brücker Kindertagesstätte „ Brückenbogen 100&1“ bauen. Die fünfjährigen Mädchen spielen in der kürzlich eingeweihten Kita des Kinderfördervereins „Wir“.

Begehrte Kitaplätze

Aktuell sind in der neuen Kita 13 Kinder untergebracht, der Träger hat aber eine Betriebserlaubnis für 32 Kinder. Die Wartelisten sind voll und bis Ende September könnte die Auslastung auf bis zu hundert Prozent ansteigen.

„Wir freuen uns über den Zuspruch, das war aber auch notwendig, weil Kitaplätze hier absolut gebraucht werden“, sagt die Kitaleiterin Manuela Schmidt. „Der Bedarf ist da, Brück wächst“, sagt der neue „Wir“-Geschäftsführer Karl-Heinz Schubert der MAZ.

Schmidt bemerkt außerdem, dass einige Familien den Wunsch haben, in ihre Heimat um Brück zurückzukehren. „Man bekommt es ja mit, dass die Not groß ist“, sagt die Kitaleiterin. Sie weiß, dass einige Eltern nicht wüssten, wo sie einen Kitaplatz für ihren Nachwuchs erhalten.

Manuela Schmidt freut sich, dass die Plätze in der neuen Kita „Brückenbogen 100&1“ begehrt sind. Quelle: André Großmann

Dabei trudeln die Knirpse der Kita aus vielen Gebieten des Hohen Flämings ein, unter anderem aus Schlalach, Neuendorf, Brück und Borkheide. Begehrte Themen für Spiele sind die Feuerwehr und die Welt der Prinzessinnen.

Als Kitaleiterin Schmidt ihre Pläne erläutert und auf den Innenhof blickt, kräht ein Hahn. Die 48- Jährige schätzt das ländliche Idyll und wollte mit dem Wortspiel beim Namen der Einrichtung die Verbundenheit zum Ort Brück verdeutlichen.

900.000 Euro wurden investiert

Zur Ausstattung der Kita gehören Fußbodenheizung, vier Gruppenräume, eine neue Küche, zwei Bäder und das Außengelände mit Innenhof. „Wir sind noch auf dem Weg und so eine Kita entwickelt sich, beispielsweise bei der Konzeptarbeit“, sagt Schmidt.

900.000 Euro kostete das Objekt samt angrenzender Tagesgruppe. Die Pläne zum 1700 Quadratmeter großen Grundstück wurden bereits im Februar 2017 intensiviert.

Oberste Priorität habe aktuell noch die Eingewöhnung der Kinder an die neue Einrichtung. Dabei gliedert sich die Anpassung in verschiedene Phasen. Hierzu gehören die erste Kontaktaufnahme zum Kind, eine räumliche Trennung von den Eltern und die folgende alleinige Betreuung durch den Erzieher. „Wir schauen individuell, was die Kinder und die Eltern für die Eingewöhnung brauchen“, so Schmidt.

Jeden Tag erlebt die Frau aus Linthe mit den Knirpsen neue Herausforderungen. So stellten Kinder ihr die Frage, welche Rolle Bakterien bei Erkältungen spielen, was passiert, wenn der Kalender eines Jahres endet und entscheiden mit, was gespielt wird. Zu den begehrtesten Spielwaren gehören Knete, Legosteine und Magneten.

Das ist wie ein Jungbrunnen“, sagt die 48-Jährige, als sie gefragt wird, was sie an ihrem Beruf fasziniert. Ihre Begeisterung will Schmidt auch Bewerberinnen vermitteln. Denn bis zum Sommer 2019 sollen zwei weitere Erzieherinnen im „ Brückenbogen 100&1“ arbeiten.

Pläne für Tag der offenen Tür und mehr Erzieherinnen

Den Traum vom Schloss haben sich Margarethe und Viktoria mittlerweile verwirklicht. Sie planen, dass andere Kinder ihre aus Softbausteinen gebaute Burg mitgestalten können. Neue Ideen sind auch bei den Mitarbeitern der Kindertagesstätte weiter gefragt.

Deshalb soll im Frühjahr ein Tag der offenen Tür stattfinden und weitere Gesprächen ermöglichen. Das genaue Datum wird laut Manuela Schmidt noch bekannt gegeben. Viele Brücker hätten sich die Veranstaltung gewünscht, betont die Kitaleiterin.

Von André Großmann