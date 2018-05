Borkheide

Im Hohen Fläming gibt es mehrere Karl-Marx-Straßen. So in Bad Belzig, in Altes Lager bei Jüterbog, im Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf und auch in der Gemeinde Borkheide sind Straßen nach dem weltweit berühmten deutschen Philosophen benannt, der am 5. Mai vor 200 Jahren in Trier geboren wurde.

Verborgen in der Nachkriegsgeschichte

Doch wie es in der Waldgemeinde zu der Straßenbenennung kam, liegt auch für Borkheides Ortschronistin Heike Günther im Dunkeln der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte verborgen. Dabei fällt in dem Ort auf, dass nicht die Straße durch das Zentrum nach dem bedeutenden Deutschen benannt ist, sondern nur deren Verlängerung über die Bahnschienen hinweg bis zum Ortsrand in Richtung Borkwalde. Dort wohnen nur wenige Menschen. Wald und ein Betriebsgelände für Feuerwehrtechnik des Landes prägen das Bild.

Die wichtigere Straße im Ortszentrum heißt indes nach Marx’ Freund, Koautor und Mäzen Friedrich Engels. Einst war dies in Borkheide die Kaiserallee. Immerhin hat Chronistin Heike Günther eine Vermutung für diese „verkehrte Benennung“.

Die Umbenennung der früheren Hermann-Göring-Straße zur Karl-Marx-Straße erfolgte kurz nach dem Krieg, als viele Dinge noch von der Sowjetarmee entschieden wurden. An der Straße lagen die Flugzeugwerke des Flugpioniers Hans Grade, die nach Kriegsende „auf Betreiben der Russischen Besatzungsmacht in Kommunalregie“ übernommen worden waren, heißt es in den Akten.

Rote Armee hatte Finger im Spiel

Die Rote Armee „nahm den Betrieb rege in Anspruch“ und nahm es übrigens mit der Bezahlung nicht so genau. Das brachte die Gemeinde in den nächsten Monaten und Jahren in finanzielle Schwierigkeiten. Jedenfalls wäre demnach dieser Straßenabschnitt für die Sowjetarmee selbst der wichtigere Teil gewesen. „Vielleicht erklärt sich so die Straßenbenennung, vielleicht war es aber auch ganz anders“, sagt Heike Günther. Verlässliche Quellen gibt es nicht.

Auf jeden Fall stehen die heutigen Bewohner der Karl-Marx-Straße in Borkheide dem berühmten Namensgeber gleichermaßen aufgeschlossen wie skeptisch gegenüber, wie eine Umfrage der MAZ anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx ergab.

Klaus Patzelt hält sehr viel von dem Philosophen. Nur seien „seine Ideen leider nicht umsetzbar“, sagt der Anwohner. Doch wundert sich der Borkheider, dass es auch Leute gibt, die den Namen Marx überhaupt nicht kennen. Als er einmal in einem Geschäft seine Adresse angeben soll, schreibt die Verkäuferin den Namen mit „ck“.

Mit der Adresse hat auch Tobias Schmidt aus dem Hans-Grade-Haus Probleme. Nicht er selbst, aber „manchmal wird man belächelt, wenn man seine Adresse angibt“, erzählt der Borkheider. Damit kann er umgehen. Denn er ist aus einer Ernst-Thälmann-Straße nach Borkheide gezogen. Die Ideen von Karl Marx hält Schmidt für gut, „aber mit Menschen nicht umsetzbar“.

Gymnasiastin ist eng bei Marx

Ganz aktuell ist die Beschäftigung mit Karl Marx für Sydney Frauendorf. Die Gymnasiastin bereitet sich gerade auf ihre Klausur im Fach Politische Bildung am Wolkenberg-Gymnasium in Beelitz genau zu diesem Thema vor. „Marx gehört zu unserer Geschichte“, sagt die Schülerin. Das findet auch Marion Müller: „Ich bin damit aufgewachsen“, sagt die Anwohnerin der Karl-Marx-Straße.

Ganz anders ist es bei Brigitte Hammer: „Ich musste mich erst an Karl Marx gewöhnen, aber das ist in Ordnung“, erzählt sie. Man solle die alten Sachen nicht immer wieder aufwühlen, glaubt die Anliegerin.

Für den Borkheider Bürgermeister, Andreas Kreibich (SPD), ist Karl Marx „der größte deutsche Philosoph“. Mit dem Straßennamen kann der Ortschef daher sehr gut leben. Er gibt zu bedenken, dass der Name von Karl Marx „einer der wenigen ist, die die Wende überstanden haben und der in Ost wie West akzeptiert ist“, sagt Kreibich.

