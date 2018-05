Borkwalde

Für die Gemeinde Borkwalde liegt jetzt ein lange erwünschtes Straßen- und Beleuchtungskonzept vor. Es listet 48 Straßen und Wege im Ort auf. Erarbeitet wurde es von der Firma Aqua-Plan aus Stahnsdorf.

Minutiös wurden alle Straßen vermessen, im Zustand dokumentiert und fotografiert. Der Entdeckergeist der Planer schoss dabei sogar über das Ziel hinaus. „Wo ist eigentlich die Jahnstraße genau“, fragte der Abgeordnete Matthias Stawinoga (SPD) in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Die Frage konnte ihm niemand beantworten.

Eine Straße, die es gar nicht gibt

Offenbar war auch keinem der anderen Abgeordneten sowie der Brücker Amtsverwaltung aufgefallen, dass es die laut Konzept 120 Meter lange und 14 Meter breite Straße in Borkwalde gar nicht gibt. So ist wenigstens klar, dass es für die Gemeinde beim Ausbau etwas preiswerter wird. Die rund 40 000 Euro für die vermeintliche Jahnstraße könne wohl abgezogen werden.

Die Gesamtkosten für einen grundhaften Ausbau aller Straßen in der Waldgemeinde mit Asphaltdeckschicht hat das Büro mit rund 6,5 Millionen Euro beziffert. Wobei die Anlieger davon laut Satzung 90 Prozent – also 5,6 Millionen Euro – tragen müssten.

Prioritätenliste mit vorgelegt Mit einer Arbeitsgruppe des Bauausschusses ist eine Prioritätenliste zum Straßenbau vorgelegt worden. Begonnen werden soll mit der Ernst-Thälmann-Straße. Danach könnten Herder-, Birken- und Chursachsenstraße sowie der Haderlandstieg folgen. Vorgesehen sind auch alle Straßen, die schon vor fünf Jahren ausgebaut werden sollten, was jedoch per Bürgerbegehren verhindert wurde.

Die Varianten eines Schotteraufbaus sowie des favorisierten Makadamverfahrens wären nur unwesentlich preiswerter. Beim Makadamverfahren bilden drei Schichten mit jeweils unterschiedlich großen, gebrochenen und gut verdichteten Gesteinskörnungen den Straßenoberbau. Allerdings müsste bei den Schottervarianten die Gemeinde jeweils die gesamten Kosten tragen.

Der hohe Anteil mit Anliegerbeteiligung kommt daher, dass 80 Prozent der Straßen in Borkwalde unbefestigt sind und der Ausbau als Ersterschließung zu bewerten wäre. Die schon ausgebauten Straßen befinden sich in der Holzhaussiedlung zuzüglich der Lehniner Straße.

Konzept gibt keine Varianten vor

Für Lothar Schröter (Die Linke) kann das Konzept nur eine Arbeitsgrundlage sein. „Es ist sicher gut für die perspektivische Entwicklung des Ortes, aber nicht bindend“, sagte der Abgeordnete.

Der Bauausschuss der Gemeinde hat empfohlen, das Konzept zu beschließen, die Gemeindevertretung ist dem Votum gefolgt. Allerdings kritisierte Matthias Stawinoga die Wahl der Büros, da er „die Arbeit nicht ganz ernst nehmen kann“.

Künftig überall Tempo 30 empfohlen

Das Konzept gibt keine Ausbauvariante vor. Welche Methode angewendet wird, muss die Gemeindevertretung entscheiden.

Das beschlossene Papier schaut weit in die Zukunft und macht klar, dass nach Ausbau der Straßen im gesamten Ort eine Tempo-30-Zone nötig wäre. „Mit fortschreitender Befestigung der Straßen werden die Fahrgeschwindigkeit zunehmen und die Gefahren steigen“, so das Credo der Planer.

Als insgesamt ungenügend eingestuft wird laut Konzept die Beleuchtung der Straßen in Borkwalde. Demnach sind 24 und damit die Hälfte aller Pisten dunkel. Die anderen in Alt-Borkwalde werden als „unterbeleuchtet“ eingestuft. Einzig die Durchgangsstraße und die Straßen in der Holzhaussiedlung werden als ausreichend beleuchtet angesehen.

Unzulässige Leuchten am Mast

Von allen 270 Laternen im Ort stammen 73 noch aus DDR-Zeit. Insgesamt sind elf verschiedene Leuchtentypen im Einsatz. Die Planer stellten vor allem fest, dass die Abstände der Laternen zu groß sind und sogar Leuchten im Einsatz sind, die seit 2015 verboten sind. Dabei handele es sich um Quecksilberdampflampen und 156 Natriumdampflampen. Die Beleuchtung habe damit eine schlechte Energieeffizienz, meinen die Planer.

Als Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften sehen sie es zudem an, dass es insgesamt nur sechs Schaltschränke für die Lampen gibt. Insgesamt müssten in Borkwalde 695 Laternen neu aufgestellt oder umgebaut werden, um eine ausreichende und vorschriftsgemäße Beleuchtung zu erhalten. Dafür wären – laut Schätzung bei heutigen Preisen – zusätzlich zum Straßenbau nochmals 2,35 Millionen Euro nötig. Immerhin könnten auch dabei rund 7000 Euro abgezogen werden, die für drei Laternen in der fiktiven Jahnstraße veranschlagt sind.

Von Andreas Koska