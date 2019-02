Linthe

Vier gesunde Linden sind am Montag an der Linther Kirche gefällt worden. So war es in der vergangenen Woche in der Gemeindevertretung beschlossen worden. Binnen weniger Stunden waren die Bäume umgelegt und zu Kleinholz verarbeitet worden.

Wenke Baumgarten ist ziemlich sauer: „Begründung: Sie werfen zu viel Laub. Bewohner sind auf Gemeindevertreter zugegangen, da zu viel Laub von den Gräbern zu entfernen sei. Wie viele Bewohner? Zwei oder vielleicht fünf oder sogar zehn Bewohner? Von über 900 in Linthe.“

So sah der Kirchhof vor der Fällaktion aus. Quelle: Wenke Baumgarten

Sie sehe hier keine Vertretung des Interesses der Gemeinde beziehungsweise der Einwohner, klagt sie auf Facebook. Und: „Durch die Baumfällung fallen Schattenplätze auf dem Friedhof weg, Nistplätze gehen verloren, das Ortsbild wird verändert. Wichtige Gesichtspunkte der Entscheidungsfindung wurden meiner Meinung nach nicht berücksichtigt - jedenfalls wurden sie in der Gemeindevertretersitzung nicht diskutiert.“

Hannelie Fischer sieht es nicht anders: „Schade um die schönen Bäume. Eigentlich sollte es bestraft werden, wenn gesunde, alte Bäume gefällt werden, ohne Not.“

Gemeindevertreterin Melanie Balzer ( SPD) hadert mit dem Beschluss des Gremiums: „Die Begründung war mangelhaft. Die Abstimmung denkbar knapp (6:5). Schade um die schönen Bäume“, teilt sie bei Facebook mit.

Von MAZ