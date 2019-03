Gömnigk

Das Unwetter mit starken Sturmböen am Wochenende verursachte auch im Hohen Fläming einige Schäden. In Gömnigk ist am Sonnabend ein Baum auf einen Strommast und anschließend auf die Straße gefallen.

Die Leitungen des Strommastes sind durch den Aufprall gerissen und lagen ebenfalls auf der Straße. Nachdem geprüft wurde, dass auf dem Kabel kein Strom mehr ist, konnten die Aufräumarbeiten der Feuerwehr beginnen. Die Dorfstraße in Richtung Trebitz bleibt dennoch bis Montag gesperrt.

Von MAZ