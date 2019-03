Brück

Was wollten Sie als Kind werden? Wem würden Sie einen Orden verleihen? Was tun Sie, wenn Sie nichts tun? Diesen und weiteren Fragen hat sich Bischof Reinhard Guib aus Rumänien am Sonntag gestellt. Vorbereitet hatten das Interview Konfirmanden von Pfarrer Helmut Kautz, um den Gast aus Siebenbürgen und die Besucher des Gottesdienstes so ein wenig miteinander bekannt zu machen.

Reinhard Guib war mit einer Delegation seiner Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses nach Deutschland gekommen. Denn seit zwei Jahren besteht eine Partnerschaft mit der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). „Partnerschaften wie diese bauen uns auf und geben Hoffnung“, sagte Guib in seinem Grußwort.

Einladung nach Siebenbürgen

Seine Kirche sei klein und in den vergangenen Jahren auf noch fünf Prozent ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft. Etwa 12.000 Mitglieder würden der Gemeinde angehören. „Dennoch sind wir eine lebendige Kirche und haben insbesondere nach der Wende überlegt, was wir tun können, um unsere Lage zu stabilisieren“, sagte Reinhard Guib weiter.

So seien schließlich Partnerschaften zu verschiedenen Gemeinden entstanden. „Das hat uns in schweren Zeiten geholfen – und ich möchte Sie einladen, eine Brücke zu schlagen und auch nach Siebenbürgen zu kommen“, so der Bischof. „Ich würde mich freuen, wenn wir die Partnerschaft weiter mit Leben füllen können – zum Beispiel durch einen Jugendaustausch mit Konfirmanden.“

Weiter nach Bad Belzig und Rieben

Für Pfarrer Helmut Kautz, der im vergangenen Jahr mit den Brücker Titanen nach Weliki Nowgorod gefahren ist, war nach dieser Einladung klar: „Das schreit nach einem Treck. Mein Traum ist es ja, 2025 mit den Pferden nach Jerusalem zu fahren und da müssten wir auch durch Rumänien durch.“

Die Gäste waren am Sonnabend bereits zu einem Partnerschaftstag mit der EKBO nach Berlin-Moabit eingeladen. „Das hat mein Herz zum Lachen gebracht und auch meine Seele“ resümierte der Bischof. Im Anschluss an den Gottesdienst in Brück waren ein Mittagessen und Gespräche geplant, bevor es für die Delegation weiter ging nach Bad Belzig und Rieben.

Berufswunsch als Kind war Kosmonaut

„Die Beziehungen der EKBO zu deutschsprachigen evangelischen Gemeinden in Rumänien gehen zum Beispiel darauf zurück, dass die Evangelische Kirche der Altpreußischen Union bis 1918 für die evangelischen Gemeinden in Altrumänien zuständig war“, hatte Pfarrer Helmut Kautz in seiner Ankündigung für den Gottesdienst geschrieben.

Bischof Reinhard Guib wollte als Kind übrigens Kosmonaut werden und einen Orden würde er der Stadt Brück verleihen, wie er prompt antwortete. Ein guter Tag beginnt für ihn mit einem Gebet zu Gott und wenn er mal nichts tut, dann lässt er sich fallen. „Weil jemand da ist, der mich auffängt“, wie er sagt. Und würde er den reichsten Menschen der Welt treffen, dann würde er ihn auffordern, seinen Reichtum mit allen zu teilen.

Von Josephine Mühln