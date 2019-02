Brück

Wer im Haushalt sparen will, fängt oft bei den Lampen an. So steht auch die Brücker Straßenbeleuchtung auf der 2016 erstellten Prioritätenliste zur energetischen Sanierung der Stadt Brück. Straße für Straße werden nun bis Ende Februar 253 Leuchten in Brück auf sparsame LED-Leuchten umgerüstet.

„Wir wollen durch die Umrüstung weniger Strom bei der Straßenbeleuchtung verbrauchen“, sagt der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler. Die Stadt hat für die energetische Sanierung der Stadt Fördermittel beantragt und bekommen.

Großteil vom Bund

So übernimmt der Bund bei dem Leuchtmittelwechsel den Großteil der Kosten der 204.500 Euro. Nur zehn Prozent, also 20.500 Euro, zahlt die Stadt Brück.

„Mehr Licht für weniger Stromkosten zu haben, ist sinnvoll und umweltfreundlich“, meint Köhler. Durch die Umrüstung soll eine jährliche Energiekosteneinsparung von circa 18.000 Euro erzielt werden. Ab April nächsten Jahres würden sich dann die Einsparungen auch finanziell bemerkbar machen.

Voraussetzung für die Genehmigung der Förderung war auch der Nachweis, dass die Sanierung tatsächlich Energie einspart.

Die Wahl der Lampe

Deswegen ist auch die Wahl der Lampe wichtig, weil sie beim Sparen helfen kann. „Die neuen LED-Leuchten sind zuverlässiger und langlebiger“, heißt es aus dem Amt Brück. LED-Lampen haben statistisch gesehen tatsächlich eine weit längere Lebensdauer. 25.000 Stunden, also etwa drei Jahre, kann eine LED leuchten. Leuchtstoffröhren strahlen etwa 18.000 Stunden. Schlusslicht sind Halogenlampen mit nur 2000 Stunden Lebensdauer.

LED’s müssen nicht nur seltener ausgetauscht werden, sondern verbrauchen auch am wenigsten Energie. Nur in der Anschaffung sind sie nicht die Günstigsten.

Die Umrüstung in Brück betrifft mehrere Straßen wie die Straße der Einheit, die Brandenburger Straße und die Ernst-Thälmann-Straße. Auch der Bahnsteig des Bahnhofs sowie der Bahnübergang Brück erstrahlen im neuen, langlebigen LED-Licht.

Kostet Anwohner nichts

Anwohner müssen keine Umlagen befürchten: „Die Sanierung ist nicht umlagefähig, weil es sich hier um Unterhaltungs- und Sanierungskosten handelt“, sagt Köhler. Nur neu gebaute Laternen würden Anwohner mitzahlen müssen – so wie in der Straße des Friedens.

Auch die Stadt profitiert davon, die alten Laternen umzurüsten. Denn der Neubau von Laternen ist vom Bund nicht förderfähig. Da trifft es sich gut, dass das auch dem Wunsch nach Nachhaltigkeit entspricht.

Das Amt Brück arbeitet aktuell Punkte einer 2016 erstellten Prioritätenliste zur Energieeffizienz ab. „Wir wollen grundsätzlich so viel wie möglich umrüsten“, sagt Köhler gegenüber der MAZ.

Von Jan Russezki