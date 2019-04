Brück

In der Zauche sind die ersten Störche gesichtet worden. Nicht nur in Linum oder Rühstädt, auch zwischen Linthe und Golzow lassen sich viele der Tiere alljährlich nieder – in fast jedem Ort der Zauche sei ein Storchenhorst zu finden, wie der Tourismusverein Zauche-Fläming (TZF) in einer Mitteilung schreibt.

Im vergangenen Jahr seien im Wirkungsbereich des Vereins 15 Nester gezählt worden – zehn davon mit einer erfolgreichen Brut. In Cammer wurden vier Jungstörche gezählt, in Golzow und Müggenburg jeweils drei, in Damelang, Linthe, Deutsch Bork jeweils zwei und in Baitz immerhin noch einer.

Besonderes Nest in Golzow

Die heimliche Hauptstadt der Weißstörche sei jedoch Brück mit drei Nestern. „Es wäre schön, wenn sich dieser Bruterfolg auch in diesem Jahr einstellen würde“ sagt Ricarda Müller, stellvertretende Vorsitzende des TZF. „Besonders gut kann man das Nest auf dem alten Bäckereischornstein vom Ärztehaus aus beobachten, direkt aus der Praxis der Kinderärztin.“

Eine besondere Attraktion biete außerdem Golzow – denn zurück zu den Wurzeln fand hier vor zwei Jahren ein Weißstorch-Paar. Es siedelt nicht auf einem Scheunendach, einer eigens errichteten Nesthilfe, nicht auf einem Betonmast oder Schornstein – die Golzower Störche haben ihr Nest auf einem Baum errichtet.

Friedfertige Störche

Was vor einem Jahrhundert noch normal war, sei inzwischen extrem selten, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Vor einigen Jahren habe ein Storch einen ähnlichen Versuch in Freienthal gestartet – ohne jedoch den Nestbau zu vollenden.

„Wir können nicht aus jedem Horst per Livestream berichten und wir sind froh, dass unsere Störche friedfertig sind und keine Fahrzeuge attackieren. Eine Reise zu oder eine Wanderung zwischen den einzelnen Standorten sind sie aber allemal wert", findet Andreas Koska. Der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming lädt alle Storchenfreunde ein, die Faszination der Tiere selbst zu erfahren und zu erleben.

Von Josephine Mühln