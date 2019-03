Brück

Das Amt Brück will ein Entwicklungskonzept für seinen weiteren Werdegang erarbeiten. Als möglicher Partner kommt das weltweit tätige Unternehmen EBP infrage, das auch in Berlin einen Sitz hat. Mitarbeiterin Katrin Heinz hat im jüngsten Amtsausschuss erläutert, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann.

„Ein solches Konzept kann wie ein Kompass für das Amt, die Politik, die Verwaltung und die Stadtgesellschaft sein“, sagte Katrin Heinz. „Eine verbindliche Grundlage für Entscheidungen der nächsten fünf bis zehn Jahre, um sich gemeinsam zu positionieren.“

Prioritäten rausarbeiten

Bauleitplanung, Kita-Konzept oder die Haushaltssatzung – all das könne in ein Dachkonzept überführt und so als roter Faden für die Kommune genutzt werden. Auch könnten Prioritäten herausgearbeitet werden, die gesetzt werden sollen – oder aus finanziellen Gründen gesetzt werden müssen.

Das Konzept bestehe aus insgesamt vier Bausteinen, erläuterte Katrin Heinz weiter. Zunächst erfolge eine Bestandsaufnahme: Wo steht das Amt? Was wurde bereits geschafft?

Zu diesem Bereich gehöre beispielsweise auch eine Prognose für die Bevölkerungsentwicklung. Weitere Fragen könnten sein: Wo sind noch Schwächen? Welche Herausforderungen sieht das Amt für die kommenden Jahre?

Sechs Standorte weltweit EBP ist weltweit an insgesamt sechs Standorten aktiv. Einer der Themenschwerpunkte, mit dem sich das Unternehmen beschäftigt, ist die Regionalentwicklung. So hat EBP zum Beispiel für die Stadt Rheinsberg ( Ostprignitz-Ruppin) ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet. Auch den Stadtumbauprozess in Brandenburg/Havel begleitet das Unternehmen konzeptionell und strategisch.

Der zweite Baustein seien die Ziele. Welche sind realistisch? „Es gilt, strategische Leitlinien zu entwickeln und auch räumlich zu schauen, was wo passieren kann“, sagte Katrin Heinz.

„An dritter Stelle folgt dann die Überlegung, wie sich die festgelegten Ziele konkret erreichen lassen – mit welchen Maßnahmen und Projekten und wo sollen Prioritäten gesetzt werden?“ Den Schlusspunkt bildet der vierte Baustein: Wie kann sich das Amt organisieren?

Ziele sollen realistisch sein

„Auch: Wie geht es jetzt weiter?“, so Heinz. „Passt der Inhalt des Konzeptes noch zu den Rahmenentwicklungen oder muss inhaltlich etwas neu formuliert werden?“ Ein steiler Bevölkerungsanstieg erzeuge beispielsweise eine andere Nachfrage nach Kita-Plätzen und Wohnungen.

„Wenn Ziele gesetzt werden, dann sollten sie immer möglichst realistisch sein“, erläuterte Katrin Heinz. „Und es sollte stets in knappen Abständen die tatsächliche Entwicklung im Auge behalten werden um zu schauen: Geht es noch in die richtige Richtung?“

Öffentlichkeit soll mitreden

Heinz hat den Ausschussmitgliedern verschiedene Themen genannt, die im Konzept verankert werden könnten: die Ausweisung von Bau-, Wohnbau- und Gewerbeflächen, die gemeinsame Daseinsvorsorge oder auch die medizinische Versorgung.

Erarbeitet werde das Konzept schließlich gemeinsam von Politik, Verwaltung und der Öffentlichkeit. Es sei wichtig, letztere zu informieren und die Menschen zum Mitreden zu animieren.

Kommunen aufeinander abstimmen

„Die Erstellung eines solchen Entwicklungskonzepts dauert in der Regel vier bis fünf Quartale“, weiß Katrin Heinz. „Die Bestandsaufnahme nimmt häufig etwas mehr Zeit in Anspruch, weil viele Gespräche notwendig sind.“ Grundsätzlich sei es wichtig, realistisch zu bleiben. „Die Haushalte geben vor, was leistbar ist – und was nicht.“

Ein solcher roter Faden sei wichtig, um die einzelnen Kommunen aufeinander abzustimmen, sagte Amtsdirektor Marko Köhler. „Außerdem sind wir in der Vergangenheit bei der Akquise von Fördermitteln immer wieder an den Punkt gekommen, wo ein entsprechendes Konzept fehlte.“

„Ich würde den Weg mit Ihnen gehen“, sagte Brücks Bürgermeister Matthias Schimanowski am Ende von Katrin Heinz’ Ausführungen. „Wir sind sechs selbstständige Anteilseigner – das heißt, es wird kein leichter Weg. Aber vielleicht wachsen wir am Ende wirklich mehr zusammen.“

