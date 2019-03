Borkheide

Nach der fristgemäßen Kündigung der Deutschen Post schließt die bisherige Partner-Filiale in der Firma Bimberg in Borkheide zum Monatsende.

Die Gemeinde ist deshalb auf der Suche nach einem neuen Standort und Interessenten, der bereit ist, die Dienstleistungen der Deutschen Post in einem Einzelhandelsgeschäft anzubieten.

Unklar war bisher, ob der gelbe Riese überhaupt einen Standort in Borkheide weiterführen will. Nun signalisiert die Deutsche Post, dass sie weiterhin an der Waldgemeinde interessiert sei. Gespräche dazu laufen, Ergebnisse stehen noch aus.

„Wir haben keinerlei Interesse, uns grundlos mit unseren Dienstleistungen aus Borkheide zurückzuziehen, ganz im Gegenteil. Wir werden uns jetzt intensiv bemühen, vor Ort einen neuen Interessenten zu finden, der in seinem Einzelhandelsgeschäft eine Partner-Filiale betreiben möchte. Die Gespräche hierzu laufen“, teilt Anke Blenn, Sprecherin des Unternehmens, mit.

Nachfolge zeitnah gesucht

Die Gemeinde sei nun offiziell darüber informiert. Zur Kündigung der bisherigen Zusammenarbeit werden keine Angaben gemacht.

„Wir sind zuversichtlich, für die Einwohner in Borkheide zeitnah eine gute Lösung zu finden, um unsere Dienstleistungen weiterhin vor Ort zu ansprechenden Öffnungszeiten anzubieten“, heißt es von der Deutschen Post.

In der Amtsverwaltung Brück laufen hierzu intensive Gespräche mit dem Unternehmen. „Ich konnte den zuständigen Regionalvertrieb von der Unverzichtbarkeit einer Postagentur für die Gemeinden Borkheide und Borkwalde überzeugen und Kontakte zu Interessenten herstellen“, sagt Lars Nissen, Fachbereichsleiter Soziales und Verwaltung.

Die weiteren Prüfungen und Abstimmungen seien interner Natur, auf die er keinen Einfluss habe. „Der Deutschen Post AG ist unser Anliegen und die Dringlichkeit einer Lösung im Sinne der Bürger durchaus bewusst. Daher wird sie uns zeitnah über das Ergebnis ihrer Prüfungen und Gespräche informieren.“

Bürgermeister ist zufrieden

Andreas Kreibich ( SPD), Borkheider Bürgermeister, zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung der Post, auch weiterhin ihre Dienstleistungen in der Waldgemeinde anbieten zu wollen. „Ich finde das positiv, dass die Deutsche Post ihre Meinung dazu gravierend geändert hat“, so der Gemeindechef.

Laut Angaben der Deutschen Post bietet diese seit 25 Jahren ihre Dienstleistungen in lokalen Einzelhandelsgeschäften an. Bundesweit gibt es 13.200 Partner-Filialen.

Von Johanna Uminski