Brück

Eine heftige Prügelei lieferten sich am Dienstagmittag mehrere Jugendliche an der Oberschule in Brück. Gegen 13.40 rief eine Zeugin die Polizei. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Unbekannter einen 15-Jährigen an der Sporthalle der Schule ansprach.

Der Angreifer bepöbelte sein späteres Opfer und fragte grundlos, ob der Jugendliche sich prügeln wolle. Obwohl er das verneinte, kamen nun zwei weitere junge Männer hinzu. Zu dritt beleidigten sie ihn zunächst und schlugen dem 15-Jährigen dann mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Dieser wehrte sich nun, hatte gegen die drei Angreifer, die inzwischen auch zutraten, aber keine Chance. Sie ließen erst von dem Jugendlichen ab, als weitere Zeugen hinzukamen und verschwanden in Richtung Bahnhof.

Der zuerst zum Tatort geeilte Revierpolizist nahm zwar die Verfolgung auf, konnte die drei Aggressoren aber nicht finden. Das Opfer trug Verletzungen im Gesicht davon, es musste von einem Arzt behandelt werden.

Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den Tätern. Der junge Mann, der den Jugendlichen ansprach, soll laut Polizeimeldung in etwa gleichaltrig sein.

Von Philip Rißling