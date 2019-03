Baitz

Viele Frösche können sich sehr gut selbst schützen. Sie wechseln zur Tarnung ihre Farbe, sie plustern sich auf oder verstecken sich. Das schützt sie zwar nicht immer vor Fressfeinden, aber gibt ihnen immerhin eine Überlebenschance – Fressen und gefressen werden, heißt es für Tiere.

Keine Chance haben sie allerdings, wenn sie in Schwimmbecken und Keller fallen. Oder wenn Autoreifen angedonnert kommen. Tierfreundliche Autofahrer versuchen immerhin, um die Frösche auf den Straßen herum zu kurven. Doch bei mehr als Tempo 30 sterben die Frösche trotzdem.

Ohne Menschen gäbe es mehr Lebensraum für Frösche. Ihnen in ihrer gefährlich gewordenen Welt zu helfen und sie auf die andere Straßenseite zu tragen, scheint mir da nur fair.

Nur gibt es im Hohen Fläming gerade mal etwas über 30 ehrenamtliche Helfer für fast ebenso viele Zäune. Das bedeutet nicht nur, dass an einigen Stellen keine Krötenzäune gebaut werden können, wo sie nötig wären, sondern auch, dass jeder Ehrenamtliche jeden Tag einen Eimer mit Kröten leeren muss.

Das ist zu viel Aufwand. Da wäre doch ein Konzept wie „Fridays for Future“ eine gute Idee. Unter dem Slogan „Frogday for Future“ könnten sich Menschen, nicht nur aus Schulen, aus der Umgebung bereit erklären, an einem individuell gewählten Tag einmal die Woche die Froscheimer zu leeren. Gern auch auf dem Weg zum Café in der nächsten Stadt. Zeit wäre ja, denn je mehr Menschen helfen, desto seltener müsste es der einzelne tun.

Von Jan Russezki