Golzow

Jürgen Giese ist ein gefragter Mann. Der Chorleiter springt ein, wenn Not am Mann ist. Das wurde beim Chorfest anlässlich des 70-sten Jubiläums des „Gemischten Chors Golzow“ am Sportplatz in Golzow deutlich. Giese leitet seit über 20 Jahren den „Gemischten Chor Cammer“, seit einigen Jahren die Golzower Sänger und nun hat er auch die Leitung des altehrwürdigen „Männergesangsvereins Lyra“ aus Ragösen übernommen.

„Wir haben uns gegründet, weil die Frauen auch singen wollten“, berichtet Carola Jentsch. Deshalb wurde im Jahr 1948 parallel zu dem Männergesangsverein der „Gemischte Chor“ aus der Taufe gehoben. Den Männerchor gibt es nicht mehr. Er wurde 1860 gegründet und zum 100. Geburtstag fusionierten die beiden Gesangsensembles.

Eine neue Chorfahne muss her

Zwölf Jahre gab es beide nebeneinander. „Unsere Chorfahne wurde dreimal ausgebessert und dabei sind uns die unterschiedlichen Jahreszahlen aufgefallen“, sagt Jentsch. Sie und Vereinschef Ulrich Grötschel, versuchten das Zahlenwirrwar zu entschlüsseln.

Ein viertes Mal wird die Fahne jedoch nicht mehr ausgebessert. Der Chor wünscht sich eine neue und erhält dafür Hilfe. Die „Stiftung Gemeinsinn“, die durch Windkatftzuschüsse gespeist wird, wird das Vorhaben mit 1500 Euro fördern, wie Vorsitzende Birgit Basigkow mitteilte.

Schon als Schülerin mit dabei

Gröschel nahm den Scheck gern entgegen und auch die anderen Chormitglieder strahlten. Darunter Regina Brüggemann. Sie ist seit fast 66 Jahren dabei. „Als ich die Schule mit 14 verließ, bin ich gleich dem Chor beigetreten“, erzählt die Golzowerin.

Sie ist dabei dem Beispiel ihres Vaters gefolgt, der schon immer gesungen hat und dem Männerchor angehört hatte. „Singen macht Spaß und hält jung“, sagt Regina Brüggemann und wer die rührige Seniorin sieht, glaubt es sofort. Zum Jubiläum haben sich die Chormitglieder neue Regenbogentücher und Ansteckblumen geleistet.

Bauarbeiten am Bürgerhaus

Nach den Begrüßungsansprachen, unter anderen von Amtsdirektor Marko Köhler und Bürgermeister Ralf Werner gab es einen weiteren Grund zu Freude. Der Ortschef berichtete, dass die Baugenehmigung für das Bürgerhaus vorliegt und Anfang Juli die Bauarbeiten beginnen werden.

Dann wird auch der Chor neue Übungsräume bekommen. „Ich würde mir wünschen, dass zur Kommunalwahl Ende Mai 2019 das Haus schon fertig ist“, blickte Werner voraus.

Chöre aus der Region

Danach eröffnete der einladende Chor den Gesangsreigen, gefolgt vom Schulchor der Golzower Grundschule. Die Chöre aus Krahne/Reckahn, Cammer, Ragösen, Michelsdorf und der Musik- und Gesangsverein „Harmonie 1894“ aus Brandenburg/Havel folgten.

Auch das die Darbietungen begleitende und die Pausen ausfüllende Orchester gehört dem Verein „Harmonie“ an. Für den eindrucksvollen Abschluss sorgten alle Chöre gemeinsam. Zuerst wurde das Golzow-Lied angestimmt. Als dann auch noch die „Märkische Heide“ erklang gab es kein Halten mehr, die etwa 200 Besucher stimmten in den Gesang mit ein.

Von Andreas Koska