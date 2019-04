Borkheide

Einbrecher haben es auf ein Ferienhaus am Meisenweg in Borkheide abgesehen. Offenbar versuchten sie, dort einzudringen. Dies geschah in der Zeit zwischen Donnerstag, 4. April, und Mittwoch dieser Woche.

Da hatte sich eine 67 Jahre als Mittelmärkerin bei der Polizei gemeldet. Sie hatte Beschädigungen an dem Bungalow festgestellt. Offensichtlich hatten die Täter versucht, über verschiedene Fenster in das Gebäude zu gelangen.

Dazu versuchten sie auch, Rollläden zu überwinden. Dies misslang jedoch. Allerdings wurden einige Jalousien erheblich beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf eine vierstellige Summe. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und dokumentierten den Tatort.

Von MAZ