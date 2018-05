Borkwalde

Unbekannte haben versucht, in den Borkwalder Jugendclub einzusteigen. Die Tat ist am Morgen bemerkt und gemeldet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Mitarbeiter der Verwaltung hatte gegen 6.15 Uhr die Tat in Lehniner Straße festgestellt. Ihm war das offene Fenster der Einrichtung aufgefallen. Die Täter hatten versucht, ein Fenster des Jugendclubs aufzuhebeln.

Doch weit kamen sie offenbar nicht. Sie gelangten nicht hinein und zogen ohne Beute wieder ab. Der Gemeinde ist ein Schaden von etwa 200 Euro zugefügt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ