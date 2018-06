Brück

An der Orgel der evangelischen Kirche im österreichischen Bad Ischl wird ein Toter gefunden. Es ist der designierte musikalische Leiter des Musicals „Elisabeth“, das im Sommer beim Lehár-Festival aufgeführt werden soll. Was zunächst aussieht wie ein Herztod, stellt sich als Mord durch eine Überdosis Insulin heraus.

„Der Sissi Mord“ lautet der Titel des am Freitag veröffentlichten Regionalkrimis von Jenna Theissen. Und wo sonst könnte die Geschichte spielen, wenn nicht in jenem Ort, in dem das Kaiserehepaar Franz Joseph I. und Elisabeth – seine Sissi – ihre Sommerresidenz hatten?

Psychologie, Pädagogik und Musikwissenschaften studiert

„Es ist mein Debüt, wenn es um Erwachsenenkrimis geht“, sagt die Autorin, die im wahren Leben Elisabeth Beck heißt und in Brück wohnt. Geboren wurde die Namensvetterin der Kaiserin jedoch in unmittelbarer Nähe der Kaiservilla in Bad Ischl. Als in ihrem Kopf die Idee eines Regionalkrimis zu reifen begann, war der Autorin klar, dass die Handlung in ihre alte Heimat gehört. Berlin, wo sie 20 Jahre lang gelebt hat, oder Brück, wo sie seit 2003 zu Hause ist, kamen dafür nicht in Frage.

Elisabeth Beck ist ein Multitalent. Die Österreicherin hat an der Universität Salzburg Psychologie und Pädagogik studiert, am Mozarteum Musikwissenschaften und Musiktherapie. Dass ihre Leidenschaft auch dem Zirkus gehört, merkt man, wenn man ihr Arbeitszimmer betritt: Hier hängen Zirkusplakate neben zahlreichen Bildern und Fotos an den Wänden. Darunter auch Fotos von ihren Auftritten als Clown, beim Jonglieren und mit Tieren.

Friedrich-Glauser-Preis seit 1987 Der Friedrich-Glauser-Preis wird von der Autorengruppe „Syndikat“ verliehen. Er gehört zu den wichtigsten Krimipreisen im deutschsprachigen Raum. Seit 1987 wird der beste Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet. Seit 2002 werden zusätzlich Preise für die beste Kurzgeschichte und das beste Romandebüt vergeben. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 5000 Euro. Der beste Erstlingsroman wird mit 1500 Euro und die beste Krimi-Kurzgeschichte mit 1000 Euro ausgezeichnet. Jenna Theiss, „Der Sissi Mord“, Piper Verlag Stuttgart, 370 Seiten, Taschenbuch, 14,99 Euro.

Als Zehnjährige gründete Beck einen Kinderzirkus und wurde als einziger Amateur-Clown in den „International Circus Clown Club“ aufgenommen. Als Jugendliche arbeitete sie in den Ferien beim österreichischen Nationalzirkus. „Ich bin Zirkuspädagogin“, sagt Beck über sich. Ob in Wustermark oder Berlin, sie bot Zirkusworkshops für Kinder an Schulen an oder betreute Artisten-Arbeitsgruppen. Die Dressur der Tiere, das Zusammenspiel von Mensch und Tier und die daraus erwachsenden therapeutischen Kräfte für beide, faszinieren sie.

Neben Fachbüchern und Aufsätzen zum Thema, hat sie den Kinder-Krimi „Circus Schaunard“ veröffentlicht. Trotzdem war die Suche nach einem Verlag für das neue Buch nicht einfach. „Klinken putzen liegt mir ebenso wenig wie ein Selbstverlag.“ Also ging sie den Weg über einen Literaturagenten. Bewarb sich bei der Agentur „Scripta“ in München und hatte Erfolg. Das Manuskript wurde beim Piper-Verlag, einem der Großen der Branche, angenommen. „Es war ein Vergnügen, mit dem Lektor Franz Leipold zu arbeiten. Ich habe mich gut aufgenommen gefühlt.“

Vorgeschlagen für Friedrich-Glauser-Preis

Zur Geschichte: Die Leiche an der Orgel wird von Josi Konarek, einer gerade aus Berlin zu Besuch in ihrer alten Heimatstadt weilenden Journalistin gefunden. Chefinspektor Paul Materna übernimmt die Ermittlungen in dem beschaulichen Ort, der doch voller Intrigen ist. Konarek und Materna, die Hauptfiguren des Romans, kommen sich näher. Auf 370 Seiten wird gemordet, entführt und ermittelt.

„Das Buch scheint im Verlag auf ein gutes Echo gestoßen zu sein, denn man hat mich für den Friedrich-Glauser-Preis 2019 vorgeschlagen“, freut sich Elisabeth Beck. In der Kategorie „Erstlingswerk“ ist der Preis mit 1500 Euro dotiert.

„Ich habe schon immer gerne geschrieben. Aber ich schreibe in der Hoffnung, dass etwas zurückkommt, dass es also gelesen wird.“ Da verwundert es kaum, dass ihr größter Wunsch ist, weiterzumachen. Das nächste Abenteuer von Josi Konarek und Paul Materna ist bereits so gut wie fertig. 280 Seiten sind geschrieben. „Jetzt hoffe ich, dass das erste Buch erfolgreich wird – dann wird auch das Zweite verlegt“, sagt sie und freut sich auf die Rückmeldungen der Leser.

Von Andreas Koska