Borkwalde

Erstmals sollen die Waldgemeinden ein gekröntes Haupt erhalten. Im Rahmen des Frühlingsfestes im Tipidorf wird im Mai eine Baumprinzessin gekürt. Mit der Aktion wollen die Betreiber der Bildungs- und Freizeitstätte sich für den Erhalt von Bäumen in der Region einsetzen.

Naturnähe und Ruhe geschätzt

Immerhin schätzen Einwohner wie Besucher die Naturnähe und die Ruhe in den beiden Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde sowie darüber hinaus. Doch viele Bäume in der Region seien in den zurückliegenden Jahren Bauprojekten sowie 2018 gar den Flammen von Waldbränden zum Opfer gefallen.

Viele Bäume würden noch fallen, um Windkraftanlagen Platz zu machen. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken und die Orte lebenswert zu halten, haben sich die Gründer des Tipidorfes nun die neue Aktion überlegt.

Frühlingsfest am 3. Mai Das Frühlingsfest im Tipidorf Borkwalde findet statt am 3. Mai, ab 15 Uhr. Eingeladen sind alle Kinder, Eltern und Großeltern aus Borkwalde und Borkheide sowie der Umgebung. Als besonderer Gast mit dabei ist die deutsche Baumkönigin 2019, Caroline Hensel. Sie wird mithilfe der Veranstalter den Baum des Jahres 2019, die Flatterulme, auf dem Waldgrundstück des Tipidorfes pflanzen. Weitere Informationen zur deutschen Baumkönigin, zum Baum des Jahres und zur Wodarz-Stiftung gibt es unter www.baum-des-jahres.de.

„Wir sind dafür, etwas für den Erhalt unseres Waldes zu tun, in dem wir leben und von dem wir in vielfältiger Form profitieren“, sagt Gerhard Schubert. Er hat 2017 mit Ulrike Petrus das Tipidorf ins Leben gerufen.

Kurze Zeit später stieß Ines Renner aus Borkheide zum Team dazu: „Die Idee ist, dass wir fortan jedes Jahr gemeinsam mit der deutschen Baumkönigin den Baum des Jahres in den Gemeinden Borkwalde und Borkheide pflanzen.“

Forststudentin ist Baumkönigin

Deutsche Baumkönigin 2019 ist Caroline Hensel. Die 26-Jährige studiert an der Technischen Universität Dresden Forstwirtschaft. Zum 31. Mal wurde der Jahresbaum von der Wodarz-Stiftung ausgerufen. In diesem Jahr ist es die Flatter-Ulme.

„Bereits in früheren Jahrhunderten diente das heute den meisten Menschen unbekannte Edellaubholz als wichtiger Bau-, Werk- und Arzneistoff“, weiß die frischgebackene Königin.

Die erste Baumprinzessin aus den Waldgemeinden wird Lotta Riemer sein. Die Zehnjährige Schülerin bereitet sich bereits auf die ehrenvolle Aufgabe vor.

Flatterulme ist Baum des Jahres

Sie wird im Mai auf dem Frühlingsfest im Borkwalder Tipidorf nicht nur der Baumkönigin bei der Pflanzung der Flatterulme assistieren, sondern auch weitere Bäume im Ort und auch darüber hinaus pflanzen, berichtet Schubert: „Dabei kommt es nicht nur darauf an, lediglich den Baum des Jahres 2019 zu pflanzen, sondern jeder Baum ist willkommen“, so Schubert.

„Wir wünschen Lotta, dass es uns gemeinsam gelingen wird, im Laufe des Jahres einige Bäume zu pflanzen“, so der Naturfreund.

Passendes Outfit noch gesucht

Die junge Schülerin muss sich nun nicht nur umfangreiches fachliches Wissen aneignen für ihr Ehrenamt als Baumprinzessin. Darüber hinaus ist auch ein passendes Outfit für diese Aufgabe noch zu finden.

Nach der lockeren Premiere in diesem Jahr ist für 2020 bereits ein Bewerbungsverfahren geplant, um die nächste Baumprinzessin oder auch einen Baumprinzen zu finden. Den Titel erhalten die Gewählten dann parallel zur Ernennung der deutschen Baumkönigin und der Festlegung des Baumes des Jahres 2020 im November 2019.

Finanzieller Anreiz für jeden Baum

„Um dieser Idee richtigen Schwung und Erfolg zu verleihen, werden wir für jeden Baum, den die Baumprinzessin pflanzen kann, sei es auf privaten oder kommunalen Grundstücken, einen finanziellen Anreiz schaffen“, sagt Gerhard Schubert.

„Wir würden uns freuen, wenn sich daran auch die Gemeinde mit einem Beitrag beteiligen könnte.“

Interessenten, die sich von der Baumprinzessin einen Baum pflanzen lassen möchten, melden sich unter 0152/04 41 45 45 oder per E-Mail an lotta.baumprinzessin2019@tipidorf-borkwalde.de.

Von Johanna Uminski