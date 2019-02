Borkheide

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Ortsfeuerwehr Borkheide hört auf den Namen „Florian-Mittelmark 8-19-3“. Nun wird er aus finanziellen Gründen stillgelegt.

Noch steht das Fahrzeug jedoch vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide. Denn das Amt will ihn nicht einfach irgendwo einmotten: „Florian-Mittelmark 8-19-3“ wird ab nächster Woche online versteigert.

Amtswehrführer Uwe Paul hofft, dass sich dann ein Liebhaber oder Sammler findet, der sich um das Fahrzeug kümmern will.

>>Versteigerung ab 25. Februar auf der Homepage des Amtes Brück

Der potenzielle Käufer muss allerdings Lust zu Schrauben mitbringen: Als Paul versucht, noch einmal den Motor zu starten, streikt die Batterie. Kein Wunder, dass hier einiges nicht mehr einwandfrei funktioniert: Der 1991 gebaute T-4 Kleintransporter von Volkswagen hat mittlerweile mehr als 260 000 Kilometer auf dem Tacho.

Der Brücker Amtswehrführer Uwe Paul verabschiedet sich vom Mannschaftstransportwagen MTW T4, der aus finanziellen Gründen stillgelegt wird. Quelle: André Großmann

MTW war bei vielen Bränden dabei

Das 84 PS starke Gefährt bietet Platz für sechs Personen und kam 2012 von Brück nach Borkheide, um zunehmend als MTW eingesetzt zu werden. So wurden Kinder und Jugendliche zu Wettkämpfen und Übungen gefahren. Vorher wurde der MTW ab dem Jahr 2000 im Amt Brück eingesetzt.

Uwe Paul erinnert sich an den MTW. „2011 leistete er als Einsatzleitwagen bei einem Brand in Borkwalde sehr gute Dienste“, sagt der Amtswehrführer der MAZ. Damals wurde am 11. Juni der Feueralarm um 5 Uhr morgens ausgelöst. Dabei stand ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen am Borkwalder Astrid-Lindgren-Platz 6 voll in Flammen.

Bereits vor acht Jahren sei festgestellt worden, dass das Fahrzeug nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht. „Die Computertechnik fehlte und der Platzbedarf war nicht optimal“, so Paul.

Dennoch schraubten einige Kameraden der Ortsfeuerwehr Borkheide über Jahre weiter am MTW. Sie versuchten zum Beispiel, den Motor abzudichten, um starken Ölaustritt zu verhindern und wechselten diverse Teile aus. Doch alles Handeln half nicht.

Böse Überraschung beim TÜV

Im November 2018 musste der Wagen schließlich zur TÜV-Hauptuntersuchung. Hierbei wurden die Kosten für Instandsetzung-und Wartungsarbeiten durch die Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz in Borkheide ermittelt.

Das Amt Brück sollte 10 966,38 Euro zahlen. „Eine Instandsetzung ist aufgrund des Alters des Fahrzeugs unwirtschaftlich“, heißt es deshalb in einer Beschlussvorlage zur Stilllegung, die im Amtsausschuss von den Mitgliedern abgesegnet wurde.

Der 56-jährige Uwe Paul verspürt nun etwas Nostalgie. „Ein bisschen Wehmut ist dabei, weil uns der MTW immer gute Dienste geleistet hat und nie ausgefallen ist.“ Ob es eine Verabschiedungszeremonie geben wird, ist noch unklar.

Online-Versteigerung soll nächste Woche beginnen

Paul freut sich jetzt auf ein neues Ersatzfahrzeug. Das Amt beabsichtigt, einen Neu-oder Jahreswagen zu kaufen und plant dafür im diesjährigen Amtshaushalt 35 000 Euro ein. Der Beschluss soll am 6. März im nächsten Amtsausschuss gefasst werden.

Von André Großmann