Brück

Besonders schlimm ist es diesmal in Kiefernwäldern im Raum Brück. Schreiten die Waldbesitzer und Forstexperten jetzt nicht ein, droht den vorwiegend privaten Beständen bei Neuendorf ein massiver Kahlfraß. Viele Bäume könnten absterben. Schuld daran ist die Nonne.

Der Falter, dessen gefräßige Raupen ganze Bestände schädigen, haben sich dort besonders stark vermehrt.

Einige Reviere betroffen

Stärkeren Befall gibt es aber auch in Schlägen bei Alt Bork, Linthe, Niemegk, Grabow und Haseloff sowie bei Rietz. Das haben die Untersuchungen zur Massenvermehrungen diverser Forstschädlinge ergeben, die Mitarbeiter der Oberförsterei Dippmannsdorf alljährlich vom Herbst an und den Winter über vornehmen auf Versuchsflächen in ihrem gut 44.000 Hektar umfassenden Hoheitsgebiet.

Forscher des Landeskompetenzzentrums Forst aus Eberswalde nutzen die Schädlingsbekämpfung bei Marzahna und Niemegk 2018 für eine wissenschaftliche Zählung. Quelle: Thomas Wachs

„Probleme gibt es aktuell nur mit der Nonne, die Forleule wird noch ausgewertet und der Eichenprozessionsspinner, der uns 2013/14 so große Probleme bereitet hat, ist in unseren Wäldern diesmal nicht auffällig“, erklärt Karin Heintz, die Leiterin der Oberförsterei.

„Weil mit dem Schlüpfen der Raupen ein großflächiger Kahlfraß droht, ist eine Bekämpfung des Nonnenfalters unumgänglich“, sagt die Oberförsterin. Gut 2000 Hektar im Gebiet der Oberförsterei sind insgesamt betroffen. Voriges Jahr waren es lediglich gut 750 Hektar zwischen Niemegk, Zeuden und Rietz sowie in der Wenzlower Heide.

Ende April starten die Flüge

Zwischen Ende April und Anfang Mai sollen nun wieder Hubschrauber aufsteigen und über den betroffenen Waldgebieten das Fraß- und Kontaktinsektizid „Karate Forst flüssig“ versprühen. Diesen Einsatz bereitet die Oberförsterei ab sofort vor. Die Behördenbeteiligung läuft an und Ausschreibung gehen raus, um einen Dienstleister für den Flugeinsatz zu finden.

Drei Methoden im Einsatz Mit drei Strategien ermitteln Forstbehörden ab dem Vorjahr die neu zu erwartende Population der Nonne als Forstschädling. Zum einen werden männliche Falter mithilfe von Pheromonfallen eingefangen und gezählt. Zusätzlich wird die durchschnittliche Zahl der Falter an Bäumen sowie die Menge der abgelegten Eier erfasst. Dieses Prozedere wird in ganz Brandenburg einheitlich durchgeführt. Die Kosten für die Untersuchungen werden aus der Landeskasse bezahlt. Für die spätere Raupen-Bekämpfung müssen die jeweiligen Waldbesitzer aufkommen.

Danach ist dann auch klar, mit welchen Kosten die privaten Waldbesitzer zur Kasse gebeten werden. „Nach der Erfahrung der Vorjahre sind es um die 85 Euro pro Hektar“, erklärt Karin Heintz. Sie informiert alle betroffenen Waldbesitzer in diesen Tagen auch individuell mit persönlichen Schreiben.

Die Raupenzeit beginnt Ende April und endet im Juni. Allein eine Raupe des Nonnenfalters frisst circa 200 Kiefern-, beziehungsweise 1000 Fichtennadeln und beschädigt beim Abbeißen noch einmal so viele. Schnell sind da bei einem Massenbefall, wie er jetzt prognostiziert ist, ganze Bestände gefährdet.

Waldarbeiter schlugen Alarm

Für die Nadelbäume ist der verschwenderische Fraß der Nonne gefährlich. Erst frisst die schwarz-weiße, bis zu fünf Zentimetern große Raupe die Knospen, dann die alten Nadeln, bevor sie sich an den jungen Maispross macht. Ohne junge Triebe wird der Baum geschwächt und kann eingehen.

Waldarbeiter und Förster schlugen im vorigen Jahr Alarm. Damals waren viele Nonnen-Falter gesichtet und dramatische Werte für die neue Raupenzeit prognostiziert worden. Die Winterbodensuche nach Eigelegen bestätigte diese Vorahnung. „Die ermittelte Gefährdungsziffer betrug mit 3000 bis 4000 Eiern auf der Referenzfläche das Drei- bis Vierfache der üblichen Werte von 800 bis 1000 Eiern“, erklärt Karin Heintz.

Wenn Forstschädlinge aus der Luft bekämpft werden, sind Wälder vorübergehend gesperrt. Quelle: Thomas Wachs

Gute Erfolge erzielen konnten die Forstexperten im Vorjahr mit dem Hubschraubereinsatz in Wäldern zwischen Niemegk und Treuenbrietzener Ortsteilen um Pflügkuff. „Dort ist nun Ruhe bei der Nonne in diesem Jahr“, erzählt die Oberförsterin nach den inzwischen erfolgten Nachkontrollen.

Beste Wirkung erzielt

„Der Einsatz des Mittels Karate hat sich in den letzten Jahren allgemein bei Tests als sehr effizient erwiesen und die beste Wirkung erzielt“, sagt Karin Heintz. Gemischt in Wasser, werden pro Hektar 35 Milliliter der Substanz versprüht. 48 Stunden lang bleiben derart bekämpfte Wälder dann gesperrt. Darauf weisen Warnschilder und Absperrbänder an Wegen dann hin.

Von Thomas Wachs