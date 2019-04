Borkwalde

Der trockene Sommer und die verheerenden Waldbrände im vergangenen Jahr haben mehr als deutlich gemacht, dass der Schutz der Bevölkerung, der Tiere und der Natur höchste Priorität haben sollten. Eine wichtige Aufgabe hier übernehmen die Waldbrandschutzstreifen (WBS), die das Übergreifen von Waldbränden auf Wohnsiedlungen verzögern, im Idealfall verhindern sollen.

Gerade in den Waldgemeinden sollte dieser Schutz ausreichend gegeben sein. Die Pflege dieser Waldbrandschutzstreifen liegt bei den einzelnen Waldbesitzern. Die Borkwalder Gemeindevertreter kämpfen nun dafür, dass die Verantwortung für die WBS wieder an die Landesforstbehörden übergeben wird – denn die Waldbesitzer sind weder technisch noch finanziell in der Lage, diese zu pflegen. Die Landesforstbehörden sehen jedoch keinen Handlungsbedarf.

Nur einen funktionstüchtigen Streifen

„In Borkwalde gibt es aktuell nur einen funktionstüchtigen Waldbrandschutzstreifen südlich vom Haderlandstieg“, beschreibt Matthias Stawinoga ( SPD) die dramatische Lage in der Waldgemeinde. Der Streifen liegt am Rande zum Truppenübungsplatz und wird regelmäßig von der Bundeswehr gepflegt. „Ich kann mich erinnern, dass es an der Nikolaistraße ebenfalls einen Waldbrandschutzstreifen gab. Mangels Pflege existiert er nicht mehr“, so Stawinoga weiter.

In der Regel befinden sich in Ortsnähe im Wald oder am Rand der Bebauung diese lebenswichtigen Helfer. Gepflegt werden sie in Borkwalde von Privateigentümern, der Gemeinde Borkwalde und der Stadt Beelitz. Daher fordere er, dass diese wichtige Aufgabe zentral in einer Hand gebündelt werde.

Die Zuständigkeit dieser Waldbrandschutzstreifen lag früher bei den Landesforstbehörden und überging an die Waldbesitzer. „Bereits in der Fassung des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 4. Juni 1993 oblag es den Waldbesitzern, vorbeugende Maßnahmen zum Waldbrandschutz durchzuführen, wie die Anlage von Brandschutzstreifen“, sagt der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) auf MAZ-Nachfrage.

Überlegungen, die Verantwortung für die Waldbrandschutzstreifen von den Waldbesitzern wieder auf die Landesforstbehörden zu übertragen, gebe es nicht. „Sollte der Waldbesitzer technisch nicht in der Lage sein, die Maßnahmen zu vollziehen, so gibt es doch in Brandenburg eine Vielzahl forstlicher Lohnunternehmer, die derartige Leistungen anbieten“, so der LFB weiter.

Keine akute Gefährdungslage

Die Oberförsterei Potsdam sieht ebenfalls keinen Handlungsbedarf in Bezug auf Übernahme und Durchführung von Dienstleistungen für die Waldbrandschutzstreifen. „Hier bedürfe es auch einer akuten Gefährdungslage, welche über das allgemeine Gefährdungsrisiko durch vorhandene Kiefernwälder hinausgeht. Dieses liegt aus hiesiger Sicht nicht vor“, betont Holger Hendtke, Leiter der Oberförsterei Potsdam.

Die vorhandenen Waldbrandschutzstreifen sollten gepflegt werden. „Des Weiteren vermag ein Waldbrandschutzstreifen sicher das Ausbreiten eines Bodenfeuers eindämmen, jedoch gegen ein Vollfeuer einschließlich Kronenbrand enthalten diese keine nennenswerten Wirkungen“, so Hendtke weiter.

Hoffnung auf ein Umdenken

„Die Landesforstbehörden ziehen sich völlig aus der Verantwortung. Wir fordern daher, dass die Zuständigkeit an die Forstbehörde gegeben wird – schließlich haben sie den Überblick über die gesamten Waldflächen und können am besten einschätzen, wo und was notwendig ist“, unterstreicht Stawinoga die Notwendigkeit. „ Waldbrände halten sich nicht an Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten“.

Dennoch sieht der Gemeindevertreter positiv in die Zukunft: „Aufgrund der Situation im vergangenen Jahr, gehe ich davon aus, dass die Forstbehörden jetzt etwas umdenken und die Verantwortung wieder an sich ziehen“.

Von Johanna Uminski