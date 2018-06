Golzow

Einen solchen Saisonstart hat es noch nicht am Golzower Freibad gegeben. Seit Eröffnung am 22. Mai hat Bademeister Jens Helbig knapp 1000 Besucher gezählt. Das ist einmalig in der Geschichte des Bades, sagt Gunnar Ferchland, Vorsitzender des Vereins Turbine Golzow. Der Verein betreibt seit zwölf Jahren das gemeindeeigene Freibad. Zuvor war es jedes Jahr ein Drahtseilakt, das Bad zu erhalten.

Bei rund 27 Grad Wasser- und 30 Grad Lufttemperatur stürmen an diesem Freitagnachmittag die Golzower Hortkinder das Freibad und springen begeistert ins Wasser. „Das Freibad ist wunderschön“, sagt Lenny, während er mit seinen Klassenkameraden durch das Schwimmbecken tobt.

Gunnar Ferchland und Jens Helbig (r.) vor dem 25-Meter-Becken in Golzow. Quelle: Marion von Imhoff

Aus Bad Belzig, Brandenburg und der nahen und weiteren Umgebung, sogar aus Berlin kommen die Gäste. „Sie genießen unser kleines Bad auch wegen der Ruhe. Es sind vor allem Familien“, sagt Helbig.

Der Badbetrieb läuft friedlich. „Es gibt hier keine Rabauken“, sagt Jens Helbig. „Dass mal ein Kind ein anderes ins Wasser schubst, ist ja normal. Dann sage ich ,Du, Du!’ und alles ist wieder gut.“

Das Freibad Golzow ist täglich geöffnet Das Golzower Freibad hat täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Vormittags ist von 10.30 bis 12 Uhr Schulschwimmen. Saisonende ist der 15. September. Jens Helbig ist Mitarbeiter der Gemeinde Golzow. Ein halbes Jahr arbeitet er im kommunalen Bauhof, ein halbes Jahr betreut er das Freibad. Der ausgebildete Rettungsschwimmer war 15 Jahre lang in der Steintherme in Bad Belzig beschäftigt bevor er 2017 Gemeindearbeiter wurde. Mit drei Rettungsschwimmern deckt Jens Helbig abwechselnd die Öffnungszeiten ab. Der Verein Turbine Golzow sucht weitere ehrenamtliche Rettungsschwimmer.

Kinder- und Schwimmbecken sind zuvor neu gestrichen worden. Die Spezialfarbe kostet rund 500 Euro, eine Sanierung, die vor jedem Saisonstart fällig ist. „Wir wollen ja das Himmelblau erhalten“, sagt Helbig. Er musste zuvor die alte Farbe abspachteln. Der neue Anstrich versiegelt zugleich kleine Ritzen im Becken und dient so doppelt der Instandhaltung.

Der große Andrang beschert dem Golzower Freibad einen großartigen Saisonstart. Quelle: Marion von Imhoff

Um die Sonnenstrahlung auf das naturtemperierte Becken zu erhöhen, wurden im Frühjahr 15 große Bäume gefällt. Auch der letzte Windbruch von den beiden schweren Herbststürmen wurde dabei gleich beseitigt.

Besucherzahlen sind naturgemäß stark wetterabhängig

Mit Besucherzahlen fest zu kalkulieren, sei in einem Freibad nicht möglich, „es ist ja so wetterabhängig“, sagt Helbig. Im vorigen Jahr zählte der Verein im Bad 2400 Besucher. „Wenn dieses Jahr 3000 erreicht werden, wäre das wunderbar“, sagt der Bademeister. „Wenn jeden Tag zwischen 70 und 100 Besucher in unser kleines Bad kommen, ist das großartig.“ Das Bad lebt von sehr viel Ehrenamt. Fünf, sechs Vereinsmitglieder unterstützen Jens Helbig beim Badbetrieb und kümmern sich um die Außenanlage. „Es ist ein ganz schöner Aufwand“, sagt Gunnar Ferchland. So betreut die 18-jährige Julia Kassuge ehrenamtlich den Verkaufsstand, an dem die Kinder Eis, Wiener, Pommes und Bonbons erstehen können, und das alles zu moderaten Preisen.

Schnell mal ins Freibad radeln nach Golzow. Quelle: Marion von Imhoff

Mit dem Zustand der Sanitäranlagen ist Ferchland zufrieden. Ausgestattet ist das Bad mit zwei neuen Chloranlagen und einer Wasserrutsche, möglich gemacht durch die Stiftung „Gemeinsinn Golzow“ von den Windkraftbetreibern: „Die lassen hier schon viel Geld. Die Gemeinde hätte das nicht stemmen können“, sagt der Vereinschef. In den vergangenen fünf Jahren flossen 30 000 Euro in das beliebte Freibad. Schon die Rutsche hat 12 000 Euro gekostet.

Schwimmanfänger können im Golzower Freibad das Seepferdchen-Abzeichen erwerben. Drittklässler erhalten vormittags Schwimmunterricht. Tischtennis wartet auf die Besucher ebenso wie eine Beachvolleyball-Anlage. Flossen und Taucherbrillen können ausgeliehen werden, ebenso kostenlos Sonnenschirme. Mitte September endet die Saison. Dann sind die Nächte so kalt, dass das Wasser nicht warm genug wird.

Von Marion von Imhoff