Linthe

Die Gemeinde Linthe unterstützt Vereine und Interessengruppen auch in diesem Jahr mit einem finanziellen Zuschuss. Insgesamt 4000 Euro sind dafür im Haushaltsplan vorgesehen. 1450 Euro haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Mittwochabend bereits verteilt.

Demnach erhalten der Linther Chor, die Sportgruppe Alt Bork sowie die Skatbrüder Alt Bork jeweils 150 Euro für gemeinsame Ausflüge und die Chorfreizeit in Kirchmöser. Je 500 Euro gehen außerdem an den Landmänner- und den Landfrauenverein Alt Bork für gemeinsame Busreisen.

Kritik am Vergabeverfahren

Seit 2018 können Zuschussanträge für das laufende Haushaltsjahr während des gesamten Jahres eingereicht werden. Vorher endete die Frist am 31. Oktober des Vorjahres beziehungsweise am 15. Januar des laufenden Haushaltsjahres für einmalige Zuschüsse in Höhe von 150 Euro.

Gemeindevertreter Michael Schlecht hat an dem im vergangenen Jahr beschlossenen Vergabeverfahren Kritik geübt. „Ich finde es nicht gut, dass wir uns entschieden haben, die Grundlage außer Gefecht zu setzen“, sagte er. „Ich weiß nicht, was an Kosten noch auf uns zukommt und jetzt gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Beschluss nicht zurückgestellt

Linthes Bürgermeister Ottheiner Kleinerüschkamp setzte dagegen: „Wenn die 4000 Euro aufgebraucht sind, sind sie aufgebraucht.“ Michael Schlecht forderte, den Beschluss zurückzustellen und neu zu formulieren – was von der Mehrheit der Gemeindevertreter jedoch abgelehnt wurde.

Im Jahr 2018 sind die Vereine und Interessengruppen mit insgesamt 1800 Euro bedacht worden. Jeweils 150 Euro sind zum Beispiel an den Heimatverein Linthe, die Bastel- und Handarbeitsgruppe und die Linther Jagdhornbläser „Freunde der Jagd“ gegangen.

Von Josephine Mühln