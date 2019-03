Golzow

Von Brandenburg kommend nähert sich der Besucher über eine der schönsten Alleen in der Region dem 800 Jahre alten Ort Golzow. Es sind rund 60 Jahre alte prächtige Ahorne, die die Landstraße 102 säumen, die von Norden hinab in eine kleine Senke nach Golzow führt.

Der Ort zwischen Zauche und Fläming mit 1333 Einwohnern hebt sich ab von den umliegenden Dörfern. Das wird schon auf dem ersten Blick deutlich.

Läden, Gasthäuser, Betriebe und Ärzte

Kleine Geschäfte und Handwerksbetriebe säumen die Brandenburger Straße, die in die Haupt- und die Belziger Straße übergeht.

Ein Anger öffnet sich Linkerhand mit der kleinen Pernitzer Kirche. Sie wird zu Pfingsten anlässlich der Feierlichkeiten zum 800. Jubiläum Golzows aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt mit Lesungen und Konzerten. Das berichtet die Gemeindekirchenratsvorsitzende Birgit Basigkow.

Birgit Basigkow (l.) engagiert sich für die Kirchengemeinde Golzow-Planebruch. Neben ihr Gemeindesekretärin Lydia Junghanß. Quelle: Marion von Imhoff

Was bedeutet die der Ort für sie? „ Golzow ist einfach Heimat, so dörflich wie es ist, ist es genau das, was meine Familie und ich brauchen. Man könnte gar nichts anderes erfinden“, sagt die 45-jährige Birgit Basigkow.

Weiter die Straße hinunter ragt auf einem Hügel die Barockkirche empor. Sie gehört zur evangelischen Gemeinde Golzow-Planebruch. Gegenüber liegt das Pfarrhaus. Dort ist gerade der künftige Pfarrer Oliver Notzke mit seiner Familie eingezogen. Am 1. April tritt der 37-Jährige seinen Dienst an. Auch eine gute Nachricht in diesem Festjahr.

Lieblingsorte und Wünsche

Und noch etwas fällt auf: Tief verwurzelt sind viele Golzower mit ihrer Ortschaft. „Ich bin hier vor 56 Jahren geboren“, sagt Hardy Gröbe, seit 16 Jahren Gemeindearbeiter. „Mich verbindet alles mit Golzow: meine Arbeit, meine Freizeit, meine Freunde, eben alle Leute, die im Dorf sind. Es sind nette Menschen hier und wir haben alles in Golzow. Eigentlich bräuchte man aus Golzow gar nicht raus. Von der Tankstelle bis zur Fleischerei, Gaststätten, Bäckerei und Ärzte, wir sind hier überglücklich.“

Festreigen zum 800-jährigen Jubliläum Die Festlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum Golzows beginnen am Sonntag, 10. März, um 14.30 Uhr in der Kirche. Das ganze Jahr steht im Zeichen dieses Ereignisses. Am 9. Juni ist ein Kennenlerntag in Pernitz geplant. Am 27. Juli lädt Golzow zu einem Literatursommer ein. Höhepunkt ist ein Fest vom 10. bis 11. August. auf dem Sportplatz mit Festumzug und Entenrennen. Bereits am 9. August gibt es szenische Lesungen mit Musik. Abschlussveranstaltung ist am 1. Dezember an der alten Brennerei.

Und das Schönste in Golzow: „Das ist die Kirche, dieses wunderbare achteckige Bauwerk. Es ist der zentrale Punkt.“ Als Wunsch äußert Hardy Gröbe, „dass das Gewerbegebiet besser erschlossen und die Straße nach Grüneiche instand gesetzt wird. Das liegt den Bürgern am Herzen.“

Die Schule als Glücksfall

In den nächsten beiden Jahren wird die von Rochow-Grundschule weiter saniert. Noch so ein Glücksfall für den Ort, dass es diese Schule noch gibt, obwohl die Einwohnerzahl nach der Wende und der Schließung der LPG anfangs deutlich zurückging.

Reinhold Eschholz hat eine Chronik über Golzow verfasst, im Hintergrund die Golzower Grundschule. Quelle: Marion von Imhoff

Reinhold Eschholz hat eine Chronik über Golzow geschrieben. „Weil früher in Golzow ein Rittergut bestand, waren im Ort wenig Großbauern. Es waren meist Leute, die nebenbei Handwerk und Landwirtschaft betrieben und auf dem Gut arbeiten gingen.“

Mehr als drei Jahrzehnte war Reinhold Eschholz Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr. „Ich bin 81 Jahre alt und leben seit 81 Jahren in Golzow.“

Klamme Kassen seit langem

Reich ist Golzow nicht, seit Jahren hat der Ort klamme Kassen. „Man gewöhnt sich daran, dass es immer knapp ist mit dem Geld“, sagt Reinhold Eschholz. „Bauland aber fehlt, damit Leute hier her kommen. Dann würde man auch mehr Steuern einnehmen.“

Pascal Utermarck mit seinem kleinen Sohn. Quelle: Marion von Imhoff

Einer, der vor elf Jahren zugezogen ist, ist Pascal Utermarck, heute zweifacher Vater. „Man lebt hier relativ zentral und doch ruhig“, sagt der 34-jährige Industriemechaniker „Man ist schnell an der Autobahn, in einer halben Stunde in Berlin. Man hat hier alles im Ort. Es ist genial.“

Einen Wunsch meldet er an: „Der Spielplatz könnte schöner sein.“ Er schätzt die großen Grundstücke. „Wenn du da Häuser dazwischensetzt, hast du nicht mehr das Ländliche.“ Pascal Utermarck lebt mit Familie und Schwiegereltern in einem Mehr-Generationen-Haus. In den Garten würden fünf Einfamilienhäuser passen, so groß ist er.

Im Haus der Vorfahren

Im Haus von Yvonne Albrecht (46) an der Brandenburger Straße wuchs schon ihre Urgroßmutter auf. Es gibt ein vergilbtes Fotos, das zeigt die Vorfahrin 1908 vor dem Haus. „ Golzow zeichnet der große Zusammenhalt aus und die vielen Vereine“, sagt Yvonne Albrecht. „Es gibt viele Freundschaften hier im Ort durch die Vereine.“

Dalina Duhn ist Verkäuferin im Frischemarkt und in Golzow aufgewachsen. Quelle: Marion von Imhoff

In Golzow aufgewachsen ist Dalina Duhn (55), Verkäuferin im Frischemarkt Gottschalk, vormals der Konsum. „ Golzow ist ländlich. Es ist ein schönes Leben hier. Und das Freibad ist toll. Es ist ein Ort mit hoher Lebensqualität“, sagt sie. Nur der Liebe wegen zog sie fort ins benachbarte Krahne, aber täglich kommt Dalina Duhn zum Arbeiten in ihren Heimatort zurück.

Rinderzucht und Kartoffellager

Seit 1960 lebt die gelernte Rinderzüchterin und heutige Rentnerin Hannelore Meier hier. Sie arbeitete vor der Wende auf der LPG „im Kartoffellager. Wir waren ja 100 Frauen dort.“ Hannelore Meier nennt Golzow „lebenswert. „Sämtliche Häuser, die zu verkaufen sind, gehen weg. Weil es viele Menschen hier so schön finden.“

Von Marion von Imhoff